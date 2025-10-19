Что выбирают клиенты AuctionAuto. Свежая подборка машин из США

Присматриваясь к покупкам других, легче понять, что действительно подходит вам. Аукцион Авто - одна из крупных компаний Кыргызстана по пригону авто из США - показывает новую партию поставок и отзывы клиентов (больше видео отзывов можно найти на YouTube канале "AuctionAuto"). В подборке - редкий для страны пикап Dodge Ram 1500, проверенные рамные внедорожники Toyota и экономичные гибриды Lexus. В статье есть короткие видео, где владельцы машин делятся впечатлениями о самом автомобиле и о работе с "Аукцион Авто".

Ниже собрана конкретика по технике и оснащению наиболее удачных годов (примерно 2019–2023), почему они выгодны по цене/начинке и на что стоит смотреть при выборе лота на Copart/IAAI и "чистых" машин на Manheim.

Lexus RX 450h

Lexus RX 450h - гибридный кроссовер для тех, кто хочет премиум и умеренный расход. Установка: V6 3.5 по циклу Аткинсона в паре с электромоторами и e-CVT, суммарно около 308 л.с.; вариант e-Four даёт уверенный старт на скользком покрытии. В движении - тихо, плавно, без "рывков"; в смешанном цикле обычно укладывается в 7,8–8,2 л/100 км.

По оснащению встречаются проекция на лобовое, 12,3" экран, вентиляция сидений, электропривод двери багажника, аудио Mark Levinson. Комплект Lexus Safety System+ включает автоторможение, удержание в полосе и адаптивный круиз. В 2019 добавили Amazon Alexa, с 2020 - Apple CarPlay и Android Auto. Рациональный выбор для города и трассы.

Lexus ES 300h

Lexus ES 300h - гибридный седан бизнес-класса для тех, кто ценит тишину и низкий расход. Схема: бензиновый 2.5 по циклу Аткинсона + электромотор, суммарно 215 л.с., трансмиссия e-CVT, привод передний. В городе укладывается примерно в 5–5,5 л/100 км, на трассе ещё экономичнее; плавность хода и шумоизоляция - сильные стороны платформы TNGA-K.

В салоне - удобные кресла, добротные материалы, объёмный багажник; встречаются проекция на лобовое и аудио Mark Levinson. Мультимедиа: Apple CarPlay с 2019 года, Android Auto - с 2020-го. Комплекс безопасности Lexus Safety System+ включает автоторможение, удержание в полосе и адаптивный круиз. Рациональная альтернатива кроссоверу для ежедневных поездок и дальних маршрутов.

Toyota 4Runner TRD Off-Road

Toyota 4Runner TRD Off-Road - рамный внедорожник для реального бездорожья и дальних поездок. Атмосферный V6 4.0 (270 л.с., 377 Н·м), 5-ступ. автомат, подключаемый 4×4 с понижающей передачей. Комплектация TRD Off-Road даёт блокировку заднего дифференциала, Multi-Terrain Select и Crawl Control; опционально KDSS уменьшает крены на трассе. Клиренс 244 мм, углы въезда/съезда 33°/26°, буксировка до 2 268 кг.

С 2020 года Toyota 4Runner имеет Apple CarPlay/Android Auto (экран до 8"), пакет TSS-P с автоторможением и удержанием в полосе. Эргономичный салон, прочные материалы и простая механика делают 4Runner надёжным выбором для горных дорог и грунта.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner - классический рамный внедорожник без лишней электроники. Атмосферный V6 4.0 (270 л.с., 377 Н·м), 5-ступенчатый автомат, подключаемый 4×4 с понижающей передачей. В версиях TRD Off-Road - блокировка заднего дифференциала, Multi-Terrain Select и Crawl Control; опционально KDSS для меньших кренов на трассе. Клиренс ~44 мм, углы въезда/съезда ~33°/26°, буксировка до 2 268 кг, багажник 1 337–2 539 л.

Мультимедиа Entune без Apple CarPlay/Android Auto (они появились с 2020 года), камера заднего вида и удобная эргономика. 4Runner 2019-го берут за надёжность на грунте и перевалах, простоту конструкции и ликвидность.

Dodge Ram 1500 5.7 HEMI

Dodge Ram 1500 - полноразмерный пикап редкого для Кыргызстана формата. Бензиновый V8 5.7 HEMI (395 л.с., 556 Н·м) работает с 8-ступенчатым автоматом; доступен 4×4 с понижающей передачей и система eTorque для лучшего старта и экономичности. Максимальная буксировка в удачных конфигурациях достигает 5,8 т, полезная нагрузка - до 1,0 т; в типичных версиях - 4,5–5,0 т и 700–900 кг. Шасси рассчитано на грунт и перевалы: прочная подвеска, блокировка заднего дифференциала, режимы для снега/грязи. В салоне - Uconnect 8,4" или 12", Apple CarPlay/Android Auto, камеры (включая для прицепа), подогрев/вентиляция сидений, раздельный климат.

