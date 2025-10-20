Погода
Айсулуу Тыныбекова - амбассадор Всемирных игр кочевников-2026

Знаменитая кыргызстанская спортсменка, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратная чемпионка мира по вольной борьбе Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников.

Как сообщили организаторы, она будет заниматься продвижением и популяризацией предстоящих игр как в Кыргызстане, так и за его пределами.

Главная цель Всемирных игр кочевников - сохранить и развивать традиции кочевых народов, укрепить международное сотрудничество и интерес к этническим видам спорта.

Айсулуу Тыныбекова - одна из самых титулованных спортсменок в истории Кыргызстана: шестикратная чемпионка Азии, обладатель Кубка мира и призёр Олимпийских игр в Токио (2021) и Париже (2024).

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Торжественное открытие состоится в Бишкеке, а основные соревнования - в Иссык-Кульской области. Ожидается участие делегаций из 89 стран.


