Пожизненное заключение для педофилов могут ввести в Узбекистане

После изнасилования семилетней девочки в Намангане депутат Олий Мажлиса Узбекистана Дилноза Азизова выступила с инициативой ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности детей и закрепить в законе пожизненное лишение свободы для педофилов, передаёт Ulysmedia.kz.

В одном из домов Намангана, где проходило свадебное торжество, 37-летний мужчина с судимостью изнасиловал девочку 2018 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Инициатива депутата Депутат Азизова, представляющая фракцию Демократической партии "Миллий тикланиш", подчеркнула, что случай в Намангане - это отражение системной проблемы:

- Это не просто мерзкий поступок одного педофила - это зеркало всей системы, которая годами оправдывала подобные преступления мягкими формулировками вроде "исправительные работы". Закон должен быть строгим не только на бумаге, но и в жизни, - сказала депутат.

Она отметила, что, несмотря на внесённые в 2024 году поправки, запрещающие смягчение наказания для лиц, осуждённых за сексуальное насилие над несовершеннолетними, этих мер недостаточно. Контекст Напомним, в феврале 2023 года узбекские депутаты уже предлагали ввести химическую кастрацию для педофилов, а также публиковать списки осуждённых и запретить им проживать в радиусе 10 км от школ и учебных заведений. Вопрос о пожизненном наказании, по словам Азизовой, может быть рассмотрен на ближайших заседаниях парламента.