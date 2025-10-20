Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

Пожизненное заключение для педофилов могут ввести в Узбекистане

86  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После изнасилования семилетней девочки в Намангане депутат Олий Мажлиса Узбекистана Дилноза Азизова выступила с инициативой ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности детей и закрепить в законе пожизненное лишение свободы для педофилов, передаёт Ulysmedia.kz.

В одном из домов Намангана, где проходило свадебное торжество, 37-летний мужчина с судимостью изнасиловал девочку 2018 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Инициатива депутата Депутат Азизова, представляющая фракцию Демократической партии "Миллий тикланиш", подчеркнула, что случай в Намангане - это отражение системной проблемы:

- Это не просто мерзкий поступок одного педофила - это зеркало всей системы, которая годами оправдывала подобные преступления мягкими формулировками вроде "исправительные работы". Закон должен быть строгим не только на бумаге, но и в жизни, - сказала депутат.

Она отметила, что, несмотря на внесённые в 2024 году поправки, запрещающие смягчение наказания для лиц, осуждённых за сексуальное насилие над несовершеннолетними, этих мер недостаточно. Контекст Напомним, в феврале 2023 года узбекские депутаты уже предлагали ввести химическую кастрацию для педофилов, а также публиковать списки осуждённых и запретить им проживать в радиусе 10 км от школ и учебных заведений. Вопрос о пожизненном наказании, по словам Азизовой, может быть рассмотрен на ближайших заседаниях парламента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451701
Теги:
изнасилование, несовершеннолетние, педофилия, Узбекистан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  