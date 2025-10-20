Алия Турар кызы: Развивая интеллект детей, мы развиваем будущее страны

Развивая интеллект детей, мы развиваем будущее страны - в этом убеждена педагог и координатор школы "Intellect Pro School" Алия Турар кызы. Она уверена, что каждый ребёнок способен достигать выдающихся результатов, если ему создать правильные условия для развития.

Во всём мире образование стремительно меняется, и вместе с ним меняются подходы к обучению детей. Сегодня от подрастающего поколения требуется не только усвоение знаний, но и умение мыслить нестандартно, быть гибкими, обладать хорошей памятью и быстро принимать решения.

Одним из ярких примеров современного подхода к обучению в Кыргызстане стала школа "Intellect Pro School". Здесь создаются условия, где интеллект ребёнка развивается через инновационные методики и собственные образовательные программы.

Школой руководит Жакшылык Матанов, директор, который вдохновил педагогический коллектив на создание современной интеллектуальной среды, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал.

Важную роль в успехе школы играет администрация, которая поддерживает инновации, укрепляет международные связи и создаёт условия для профессионального роста педагогов.

За систему дополнительного образования отвечает Алия Турар кызы, заместитель директора, тренер по ментальной арифметике и развитию памяти. Она помогает детям раскрывать умственные способности, верить в себя и стремиться к новым достижениям.

Методика "Интеллект": образование нового типа

В основе подхода лежит авторская методика "Интеллект", которая объединяет ментальную арифметику, скорочтение, развитие памяти и концентрации внимания. Она помогает детям с раннего возраста раскрывать потенциал мозга и формировать устойчивые когнитивные навыки.

"Ментальная арифметика - не просто изучение чисел, а эффективный инструмент для тренировки мозга и развития когнитивных функций. С её помощью ребёнок учится концентрироваться, мыслить образно, запоминать быстрее и принимать решения уверенно. Учёные отмечают, что в возрасте от 5 до 12 лет мозг ребёнка развивается особенно активно. В этот период формируются основы интеллекта, памяти и мышления, поэтому его нельзя упустить", - отмечает координатор программ Алия Турар кызы.

В школе уже несколько лет используется собственная онлайн-платформа для тренировок по ментальной арифметике и развитию памяти. Благодаря этому ученики могут совершенствоваться не только в классе, но и дома, развивая внимание, визуализацию и память.

Международные успехи

Ученики школы "Intellect Pro School" с гордостью представляют Кыргызстан на престижных международных соревнованиях - Mental Calculation World Cup (MCWC), мировом чемпионате по ментальной арифметике, Junior MCWC, а также в телевизионном проекте "Удивительные люди".

Подготовку и сопровождение участников курирует Алия Турар кызы, создавая индивидуальные программы тренировок для каждого этапа - от отбора до финала. Кроме того, школа проводит национальные и международные олимпиады: Spelling Bee, Sport Stacking, Memory Championship и Так Тыбыш (первый интеллектуальный конкурс по кыргызскому языку). Эти инициативы объединяют детей из разных регионов и дают им возможность проявить свои способности на высоком уровне.

"Наша цель - не просто давать знания, а формировать уверенных, мыслящих и инициативных личностей. Ведь тот, кто с детства верит в свои силы, однажды сможет изменить к лучшему не только свою жизнь, но и будущее своей страны", - подчёркивает Алия Турар кызы.

Интеллектуальное воспитание - путь к развитию страны

Международные исследования подтверждают: развитие когнитивных способностей в детстве формирует человеческий капитал, от которого напрямую зависит экономический и технологический прогресс общества.

Согласно работам нобелевского лауреата Джеймса Хекмана (Heckman, 2006), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD, 2015), Всемирного банка (2011) и Гарвардского центра по развитию ребёнка (2020), именно раннее развитие интеллекта и мышления является ключевым фактором успешного будущего поколения. Эти исследования доказывают: инвестиции в когнитивное развитие детей - это инвестиции в инновационное и устойчивое будущее страны.

Продолжая эту научную линию, современные нейропсихологические исследования также показывают, что целенаправленные тренировки мозга, такие как занятия ментальной арифметикой, способствуют укреплению нейронных связей и развитию когнитивных функций.

"В Японии, Южной Корее и Китае ментальная арифметика была внедрена в школьные программы уже несколько десятилетий назад - и результаты этого видны всему миру. Эти страны сегодня лидируют в технологиях, науке и инновациях, а их успех основан на поколениях людей с развитым интеллектом, дисциплиной и уверенностью в своих силах. Если мы хотим сильное и конкурентоспособное будущее, нужно начинать с самого важного - с развития интеллекта наших детей уже сейчас", - убеждена педагог.

Именно этот подход к образованию сегодня активно внедряется в нашей школе. "Intellect Pro School" стала одной из первых образовательных организаций в Кыргызстане, где системно применяются методики развития интеллекта, вдохновлённые мировым опытом и адаптированные под особенности наших учеников. Здесь ментальная арифметика, тренировки памяти и развитие мышления стали неотъемлемой частью учебного процесса, помогая детям раскрывать свой потенциал и уверенно двигаться вперёд.

Методика "Интеллект" стала примером того, как отечественные образовательные инициативы могут быть не менее эффективными, чем зарубежные программы. Сегодня школа сотрудничает с международными образовательными центрами, расширяет партнёрства и делится опытом с коллегами из других стран.

Вклад в развитие когнитивного и интеллектуального образования в Кыргызстане

"Когда ребёнок учится думать самостоятельно и верит в свои способности, он перестаёт бояться трудностей. Именно из таких уверенных и мыслящих детей вырастает поколение, которое способно изменить страну к лучшему", - говорит координатор Intellect Pro School Алия Турар кызы.

Благодаря её работе в сфере дополнительного образования школа заняла одно из ведущих мест в развитии интеллектуальных способностей детей в Кыргызстане. Ученики регулярно добиваются высоких результатов на национальных и международных чемпионатах по ментальной арифметике, памяти и скорочтению.

Командная работа педагогов и использование прогрессивных методов обучения позволили школе достичь высокого уровня подготовки учащихся и заслужить признание в образовательном сообществе.

Особое внимание уделяется формированию у детей уверенности, концентрации и любви к знаниям - качеств, которые становятся основой для будущего успеха в любой сфере. Инновационная методика развития когнитивных способностей, разработанная при участии Алии Турар кызы, помогает развивать не только математические навыки, но и память, внимание, скорость мышления, а главное - веру в собственные силы. Именно такие дети в будущем смогут стать движущей силой интеллектуального и экономического развития страны.