Александр Емельяненко снова госпитализирован

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко вновь попал в больницу. Об этом сообщил его менеджер Ваха Шанхоев агентству ТАСС.

По словам Шанхоева, 44-летний спортсмен несколько дней провёл в медицинском учреждении, где проходил процедуры у невролога.

Ранее, в марте 2025 года, Емельяненко уже сталкивался с серьёзными проблемами со здоровьем: у него обнаружили грыжу позвоночника, которая передавила спинной мозг и привела к частичной парализации ног. После этого ему была проведена операция в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

На профессиональном счету Александра Емельяненко 41 бой в MMA: 30 побед, 10 поражений и 1 ничья.

Сейчас состояние спортсмена уточняется, и он продолжает проходить медицинское наблюдение.