ГКНБ задержало сотрудников таможни "СЭЗ Бишкек"

186  0
- Карыпбай кызы Толгонай
ГКНБ КР сообщил о задержании группы должностных лиц Государственной таможенной службы при Кабинете Министров КР, подозреваемых в систематическом получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности.

Как отметили в ведомстве, в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в системе ГТС были получены данные о регулярных поборах со стороны отдельных сотрудников таможни "СЭЗ Бишкек" (Ак-Чий).

В результате оперативно-технических мероприятий были зафиксированы видеоматериалы, на которых таможенные инспекторы получали денежные средства в размере от 3 до 5 тысяч сомов вместе с декларациями и другими документами, после чего клали деньги в карманы форменной одежды.

15 октября 2025 года ГКНБ совместно с Управлением собственной безопасности и внутренней политики ГТС КР провело следственно-оперативные действия в рамках возбужденного уголовного дела по статье 342, часть 1 ("Получение взятки") Уголовного кодекса КР.

Задержаны следующие сотрудники ГТС КР:

главный инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни "СЭЗ Бишкек" подполковник т/с К.Д.Д. (10.04.1978 г.р.);

старший инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни "СЭЗ Бишкек" майор т/с А.М.А. (29.10.1978 г.р.);

старший инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни "СЭЗ Бишкек" капитан т/с А.М.А. (30.11.1988 г.р.);

инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни "СЭЗ Бишкек" майор т/с Т.Ж.А. (03.10.1976 г.р.);

инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни "СЭЗ Бишкек" майор т/с Н.Н.М. (07.08.1971 г.р.).

Все задержанные водворены в СИЗО учреждения №21 ГСИН КР сроком до 23 ноября 2025 года.

Расследование продолжается и устанавливаются все лица, причастные к коррупционной схеме в системе ГТС.

В ГКНБ подчеркнули, что борьба с коррупцией будет вестись решительно и без компромиссов во всех министерствах, ведомствах и государственных учреждениях страны.


URL: https://www.vb.kg/451746
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, таможня
