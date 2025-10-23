Погода
$ 87.32 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Учёт воды и расходов в Узбекистане переведут в цифровой формат

211  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана поручил ускорить цифровизацию водного хозяйства. В апреле 2026 года заработает "Государственный водный кадастр", а при Минводхозе создадут центр цифровизации, объединяющий данные о водных ресурсах и насосных станциях. Система "Suv hisobi" позволит вести онлайн-учёт воды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября ознакомился с презентацией, посвящённой цифровизации водного хозяйства, совершенствованию системы управления водными ресурсами на низовом уровне и повышению привлекательности отрасли для частного сектора.

Сегодня в Узбекистане действует более 50 тысяч км оросительных сетей, 1600 насосных станций и свыше 10 тысяч гидротехнических сооружений. В последние годы предпринимаются системные шаги по модернизации ирригационной инфраструктуры и повышению эффективности водопользования. Однако на низовом уровне сохраняется ряд проблем - в частности, в части прозрачности расчётов, эффективности обслуживания и финансовой устойчивости организаций, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Через информационную платформу "Suv hisobi" будет в электронном виде рассчитываться объём использованной воды и доводиться до сведения потребителей. Система должна сократить влияние человеческого фактора, устранить бумажную отчётность и повысить эффективность распределения ресурсов.

Для обеспечения точности данных будет налажена интеграция с платформой "Цифровое сельское хозяйство". Благодаря этому информация об орошаемых землях, видах посевов и водных лимитах будет автоматически обновляться.

Для точности и актуальности данных "Suv hisobi" будет интегрирована с платформой "Цифровое сельское хозяйство" - благодаря этому информация об орошаемых землях, видах посевов и лимитах воды будет автоматически обновляться.

Первый заместитель министра водного хозяйства Зокир Ишпулатов в интервью "Узбекистан 24" отметил, что за счёт внедрения мониторинга будет вестись учёт не только подачи воды, но и расходования бюджетных средств через единую цифровую платформу.

"Недавно по поручению президента были созданы 10 информационных систем в сфере водного хозяйства, из которых пять уже полностью введены в эксплуатацию. Основная из них - система учёта воды, которая позволяет устанавливать лимиты водопользования, заключать электронные договоры и подписывать двусторонние акты о поставке воды в электронном виде", - сказал Зокир Ишпулатов.

Для внедрения системы определения объёма потреблённой воды будут использованы космические технологии. Внедрением цифровых решений займётся новый заместитель министра.

В апреле 2026 года будет запущена информационная система "Государственный водный кадастр", где сформируют единую базу. В службах, оказывающих услуги по подаче воды, будет внедрена гибкая система управления штатом. Их эффективность будет оцениваться на основе KPI-показателей.

Начальник управления министерства водного хозяйства Абдурашид Кулматов рассказал, что президенту представлен проект постановления, направленный на совершенствование системы управления водными ресурсами на низовом уровне и привлечение частного сектора в эту сферу.

"Службам водоснабжения предоставляется право определять штатную численность и привлекать работников в зависимости от финансовых возможностей и сезонности. Также постановлением предусмотрено, что в рамках проекта цифровизации низового уровня управления водными ресурсами в качестве пилотного выбран Дустликский район Джизакской области. В этом районе будет реализован проект перехода всей системы водного хозяйства на автоматизированное управление", - рассказал он.

Система материального стимулирования сотрудников с 2026 года будет напрямую связана с практическими результатами - соотношением между объёмом поданной воды и количеством воды, доведённой до конечных потребителей.

Для повышения финансовой самостоятельности учреждениям разрешено направлять 40% поступлений от налога на воду на укрепление собственной материально-технической базы.

Источник: gazeta.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451769
Теги:
вода, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  