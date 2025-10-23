Учёт воды и расходов в Узбекистане переведут в цифровой формат

Президент Узбекистана поручил ускорить цифровизацию водного хозяйства. В апреле 2026 года заработает "Государственный водный кадастр", а при Минводхозе создадут центр цифровизации, объединяющий данные о водных ресурсах и насосных станциях. Система "Suv hisobi" позволит вести онлайн-учёт воды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября ознакомился с презентацией, посвящённой цифровизации водного хозяйства, совершенствованию системы управления водными ресурсами на низовом уровне и повышению привлекательности отрасли для частного сектора.

Сегодня в Узбекистане действует более 50 тысяч км оросительных сетей, 1600 насосных станций и свыше 10 тысяч гидротехнических сооружений. В последние годы предпринимаются системные шаги по модернизации ирригационной инфраструктуры и повышению эффективности водопользования. Однако на низовом уровне сохраняется ряд проблем - в частности, в части прозрачности расчётов, эффективности обслуживания и финансовой устойчивости организаций, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Через информационную платформу "Suv hisobi" будет в электронном виде рассчитываться объём использованной воды и доводиться до сведения потребителей. Система должна сократить влияние человеческого фактора, устранить бумажную отчётность и повысить эффективность распределения ресурсов.

Для обеспечения точности данных будет налажена интеграция с платформой "Цифровое сельское хозяйство". Благодаря этому информация об орошаемых землях, видах посевов и водных лимитах будет автоматически обновляться.

Для точности и актуальности данных "Suv hisobi" будет интегрирована с платформой "Цифровое сельское хозяйство" - благодаря этому информация об орошаемых землях, видах посевов и лимитах воды будет автоматически обновляться.

Первый заместитель министра водного хозяйства Зокир Ишпулатов в интервью "Узбекистан 24" отметил, что за счёт внедрения мониторинга будет вестись учёт не только подачи воды, но и расходования бюджетных средств через единую цифровую платформу.

"Недавно по поручению президента были созданы 10 информационных систем в сфере водного хозяйства, из которых пять уже полностью введены в эксплуатацию. Основная из них - система учёта воды, которая позволяет устанавливать лимиты водопользования, заключать электронные договоры и подписывать двусторонние акты о поставке воды в электронном виде", - сказал Зокир Ишпулатов.

Для внедрения системы определения объёма потреблённой воды будут использованы космические технологии. Внедрением цифровых решений займётся новый заместитель министра.

В апреле 2026 года будет запущена информационная система "Государственный водный кадастр", где сформируют единую базу. В службах, оказывающих услуги по подаче воды, будет внедрена гибкая система управления штатом. Их эффективность будет оцениваться на основе KPI-показателей.

Начальник управления министерства водного хозяйства Абдурашид Кулматов рассказал, что президенту представлен проект постановления, направленный на совершенствование системы управления водными ресурсами на низовом уровне и привлечение частного сектора в эту сферу.

"Службам водоснабжения предоставляется право определять штатную численность и привлекать работников в зависимости от финансовых возможностей и сезонности. Также постановлением предусмотрено, что в рамках проекта цифровизации низового уровня управления водными ресурсами в качестве пилотного выбран Дустликский район Джизакской области. В этом районе будет реализован проект перехода всей системы водного хозяйства на автоматизированное управление", - рассказал он.

Система материального стимулирования сотрудников с 2026 года будет напрямую связана с практическими результатами - соотношением между объёмом поданной воды и количеством воды, доведённой до конечных потребителей.

Для повышения финансовой самостоятельности учреждениям разрешено направлять 40% поступлений от налога на воду на укрепление собственной материально-технической базы.

Источник: gazeta.uz