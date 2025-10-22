Погода
Хамзаев выбыл в четвертьфинале чемпионата мира U23 по борьбе

Кыргызстанский борец Ырыскелди Хамзаев завершил выступление на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди молодежи (U23), проходящем в Сербии, сообщает Prosports.kz.

Хамзаев, выступающий в весовой категории до 72 кг, начал турнир с уверенной победы над сербским спортсменом Михайло Алемпиевичем со счётом 9:0. Однако в четвертьфинале кыргызстанец уступил борцу из Армении Гаспару Тертеряну - 3:5 и не смог выйти в полуфинал.

Напомним, ранее другой представитель Кыргызстана Нурболот Токтогонов также остался без медали на этом чемпионате.


Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
НАЗАД  