ЦАРЭС чествует лауреатов премии "Гендерное равенство и зеленые инновации"

В Бишкеке состоялась торжественная церемония вручения Премии Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) за гендерные и зеленые инновации 2025 года, в ходе которой были отмечены 17 выдающихся личностей и организаций из стран-членов ЦАРЭС.

Награды, присуждаемые за такие инициативы, как обучение женщин навыкам работы с солнечной энергетикой и открытие первого в Центральной Азии магазина с нулевым уровнем отходов, подчеркивают достижения на стыке гендерного равенства и зеленых инноваций.

Премия ЦАРЭС "Гендерное равенство и зеленые инновации" присуждается тем, кто продвигает гендерное равенство посредством устойчивых технологий и инновационных решений.

В этом году лауреатами премии стали семь человек и десять организаций, которые служат примером того, как инновационные подходы могут решать проблему изменения климата, одновременно расширяя возможности женщин и сообществ.

Директор Отдела по вопросам гендерного равенства Азиатского банка развития Саманта Хун высоко оценила стойкость и изобретательность лауреатов, помогающих своим сообществам решать экологические проблемы, одновременно способствуя прогрессу на пути к устойчивому развитию и равенству.

"Мы чествуем смелость и творческий потенциал семи лиц и десяти организаций, которые задают тон инновациям в этой области. Своими впечатляющими усилиями они помогают сообществам решать климатические проблемы, создавая более устойчивое будущее с гендерным равенством. Их лидерство служит примером того, как расширение прав и возможностей женщин приводит к более инклюзивным, долгосрочным и эффективным решениям в области климата", – заявила она.

Заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов, специальный представитель Президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова приняли участие в церемонии награждения.

"Лауреаты, отмеченные сегодня вечером, являются ярким примером того, как креативность, преданность делу и лидерство могут способствовать как экологической устойчивости, так и развитию. Ваша работа демонстрирует, что расширение прав и возможностей женщин и поощрение инноваций неразделимы, а подлинный прогресс приносит пользу и людям, и планете", - отметил Ахматов в своём приветственном обращении.

"Горы учат нас становиться сильнее, устойчивее и преодолевать трудности, преданность делу служит вдохновением для других, побуждая продолжать продвижение гендерного равенства и устойчивого развития в регионе. " -пояснила Динара Кемелова.

Победители в индивидуальной категории. В этом году награды были удостоены семеро лауреатов.

От Азербайджана - руководитель общественного объединения "Социально-экологический центр НПО "ЭкоСфера" Фируза Султан-заде, была отмечена за расширение прав и возможностей молодежи в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды посредством образовательных форумов, семинаров и кампаний.

От Китайской Народной Республики Гуанхуа Хэ, депутат Всекитайского собрания народных представителей и директор Центра эксплуатации и обслуживания кабельного хозяйства Государственной электросетевой компании Уси, способствовала развитию женского лидерства в секторе зеленой энергетики, внедрив новаторскую технологию интеллектуальных высоковольтных кабелей и обучив более 300 женщин в рамках своей программы "Зеленая энергия – ее сила".

От Казахстана Гульсара Аканова была награждена за вклад в устойчивые технологии и гендерную инклюзивность в рамках проекта "Kaz-REEcycling", который перерабатывает электронные отходы с использованием экологичных методов и вдохновляет женщин на занятия научно техническими дисциплинами.

Айжан Чыныбаева, номинированная за продвижение лидерства молодежи и женщин в зеленых инициативах в Кыргызской Республике; Тара Узра Дауд, основательница и председатель LADIESFUND в Пакистане, номинированная за продвижение гендерного равенства и зеленых инноваций посредством масштабируемых солнечных решений; Гульшат Петросова, основательница "Women in Business Turkmenistan", номинированная за продвижение устойчивого предпринимательства посредством обучения в области цифровизации, электронной коммерции и логистики; и Дилором Файзиева из Узбекистана, номинированная за расширение экономической независимости женщин посредством обучения технических специалистов по солнечным панелям и создания кооперативов по производству энергоэффективных печей.

Победители в категории "Организации" в категории "Организации"

компания CLIMASEL из Азербайджана была отмечена за разработку экологичных технологий охлаждения с использованием биоматериалов с фазовым переходом, а также за продвижение женского лидерства в области научно технических дисциплин и экологичных инноваций.

Компания Shaanxi Gender Development Solution (GDS) из Китайской Народной Республики была отмечена за расширение прав и возможностей сельских женщин и детей посредством программ инклюзивного развития и обеспечения устойчивых источников дохода.

Компания JSC Microbank Crystal из Грузии была награждена за продвижение финансовой доступности и внедрение социальных, гендерных и экологических принципов в свои услуги, предоставляемые более чем 100 000 клиентов.

Компания ТОО "HelloEco" из Казахстана была отмечена наградой за создание первого в Центральной Азии магазина с нулевыми отходами и продвижение мер по борьбе с изменением климата с учетом гендерных аспектов; компания URECA LLC из Монголии – за пилотное внедрение решений в области чистой энергии, таких как инициатива "От угля к солнечной энергии", призванная помочь домохозяйствам, возглавляемым женщинами, адаптироваться к загрязнению воздуха и проблемам изменения климата; а Национальная программа поддержки сельских районов из Пакистана – за поддержку развития сельских районов и лидерства женщин в обеспечении устойчивого развития в 75 районах и более чем 1000 проектах.

Микрокредитный фонд "ИМОН" из Таджикистана был отмечен за финансирование женщин-предпринимателей в сфере устойчивого сельского хозяйства и чистых технологий в рамках своей Программы развития женского бизнеса.

Общественная организация "Мираслы Сенет" из Туркменистана была отмечена за сохранение ремесел культурного наследия, а также за содействие развитию женского лидерства и устойчивого развития в творческих отраслях.

Центр социальной защиты и экологии "Shijoatli Ayol" из Узбекистана был отмечен наградой за поддержку уязвимых групп населения посредством экологически рационального сельского хозяйства, водосберегающих технологий и расширения прав и возможностей женщин в сельской местности.

Кроме того, "Brainbox Syndicate", работающий на региональном уровне в Пакистане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Казахстане, был отмечен за поддержку женского лидерства в области "зеленых" технологий посредством наставничества, инициатив в области научно технических дисциплин (STEM) и хакатонов, ориентированных на устойчивое развитие.

Лауреаты были отобраны из более чем 200 кандидатов из стран-членов ЦАРЭС.


