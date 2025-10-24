Погода
Дэвис и Пол встретились перед ноябрьским выставочным боем

- Самуэль Деди Ирие
В США, во Флориде, состоялась официальная встреча лицом к лицу между боксёрами Гервонтой "Танк" Дэвисом и блогером-боксёром Джейком Полом перед их выставочным боем, который пройдёт 14 ноября в Kaseya Center. Бой будет состоять из 10 трёхминутных раундов, подтвердил глава MVP Накиса Бидариан.

Пол выступает в основном в весовой категории крузер (до 200 фунтов), однако для боя с Майком Тайсоном поднялся до тяжёлого веса. Дэвис большую часть карьеры провёл в легком весе (до 135 фунтов) и в последний раз в марте сыграл вничью с Ламонтом Роучем.

Бывший соперник Дэвиса, Ламонт Роуч, выразил сомнения, что "Танк" согласится на реванш с ним, предположив, что боксер может завершить карьеру. Роуч, который теперь готовится к бою с Айзеком "Питбуллом" Крузом в декабре, раскритиковал выбор Дэвиса в пользу Пола. "Не уклоняйся от боя со мной и сражайся с 200-фунтовым блогером… Это недопустимо", - сказал Роуч в интервью Fight Hub TV.

В боксерском сообществе выразили обеспокоенность значительной разницей в весе и использованием перчаток 12 унций. Тренер Дэвиса, Кэлвин Форд, предложил изменить размер перчаток - восьми унций для Дэвиса и десяти для Пола - чтобы сделать бой безопаснее и более конкурентным.

Несмотря на критику, бой привлекает внимание мировой аудитории, однако результат не будет учитываться в профессиональных рекордах боксёров.

Дата: 14 ноября 2025

Место: Kaseya Center, Флорида

Тип боя: 10-раундовый выставочный бой

Бой вызывает бурные обсуждения среди фанатов и профессионалов, демонстрируя столкновение традиционных стандартов бокса с развлекательным подходом к поединкам.


Теги:
бокс, США
