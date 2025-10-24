Гулнура Таштанбекова - в полуфинале ЧМ U23 по борьбе

Кыргызстанская спортсменка Гулнура Таштанбекова успешно выступает на молодежном чемпионате мира по борьбе U23, который проходит в Сербии.

В весовой категории до 68 кг Таштанбекова начала с 1/8 финала, где уверенно победила мексиканку Дебани Гарсию со счётом 12:4. В четвертьфинале кыргызстанка оказалась сильнее итальянки Лауры Годино - 7:0.

Таким образом, Гулнура Таштанбекова вышла в полуфинал турнира, где встретится с победительницей пары Нерсин Бас (Турция) - Герда Барз (Германия).

Выход кыргызстанки в полуфинал стал значимым достижением для национальной школы борьбы и подтверждением высокого уровня подготовки молодых спортсменок страны.