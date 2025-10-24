Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по борьбе U23

Кыргызстанская спортсменка Нурзат Нуртаева завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по борьбе U23, который проходит в Сербии.

Выступая в весовой категории до 72 кг, Нуртаева начала турнир с победы над немкой Лаурой Кохлер (6:1), затем в четвертьфинале обыграла россиянку Лилиану Рожину (2:2, победа по последнему действию). В полуфинале кыргызстанка оказалась сильнее чемпионки Азии среди взрослых 2024 года Махиро Йошитаке из Японии (6:3).

В финале Нуртаева встретилась с чемпионкой мира среди 20-летних Джасмин Долорес Робинсон из США. Проигрывая 3:10, кыргызстанка сумела совершить впечатляющий камбэк и вырвала победу со счётом 11:10, став чемпионкой мира.

Победа Нурзат Нуртаевой стала ярким успехом кыргызской школы борьбы и значимым достижением для всего национального спорта.