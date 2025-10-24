Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 101.32 - 102.32

Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по борьбе U23

307  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанская спортсменка Нурзат Нуртаева завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по борьбе U23, который проходит в Сербии.

Выступая в весовой категории до 72 кг, Нуртаева начала турнир с победы над немкой Лаурой Кохлер (6:1), затем в четвертьфинале обыграла россиянку Лилиану Рожину (2:2, победа по последнему действию). В полуфинале кыргызстанка оказалась сильнее чемпионки Азии среди взрослых 2024 года Махиро Йошитаке из Японии (6:3).

В финале Нуртаева встретилась с чемпионкой мира среди 20-летних Джасмин Долорес Робинсон из США. Проигрывая 3:10, кыргызстанка сумела совершить впечатляющий камбэк и вырвала победу со счётом 11:10, став чемпионкой мира.

Победа Нурзат Нуртаевой стала ярким успехом кыргызской школы борьбы и значимым достижением для всего национального спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451860
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  