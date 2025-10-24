Погода
В Ноокате государству возвращён участок турбазы Абшыр-Ата"

Прокуратура Ноокатского района выявила факт незаконной приватизации земельного участка площадью 8 183 квадратных метра, расположенного в айыльном аймаке имени Т. Кулатова и принадлежащего турбазе "Абшыр-Ата".

Как показала проверка, участок был незаконно приватизирован в 2006 году. По результатам принятых прокурорских мер земельный участок стоимостью 69,6 миллиона сомов полностью возвращён в государственную собственность.

Прокуратура района продолжает надзор за соблюдением законодательства в сфере использования и охраны земельных ресурсов.


URL: https://www.vb.kg/451871
Теги:
земельный участок, Ноокатский район, прокуратура
