В Ноокате государству возвращён участок турбазы Абшыр-Ата"

Прокуратура Ноокатского района выявила факт незаконной приватизации земельного участка площадью 8 183 квадратных метра, расположенного в айыльном аймаке имени Т. Кулатова и принадлежащего турбазе "Абшыр-Ата".

Как показала проверка, участок был незаконно приватизирован в 2006 году. По результатам принятых прокурорских мер земельный участок стоимостью 69,6 миллиона сомов полностью возвращён в государственную собственность.

Прокуратура района продолжает надзор за соблюдением законодательства в сфере использования и охраны земельных ресурсов.