Новый формат Лиги чемпионов и щедрые денежные расчеты

С момента введения Лиги чемпионов ее формат оставался почти неизменным десятилетиями: 32 клуба, разбитые на восемь групп, соревнуются между собой в шести турах (по три дома и в гостях). Затем лучшие две команды из каждой группы проходили дальше. Теперь все устроено иначе. С сезона 2024/25 введена так называемая "швейцарская система", пришедшая из шахмат.

Вместо привычного группового турнира появился единый турнирный этап из 36 клубов, где каждый участник сыграет восемь матчей: четыре - дома, четыре - на чужом поле. При этом соперники в этих турах различаются, что создает более сбалансированные пары. В прошлом сезоне новый формат выдал огромное количество ярких матчей и понравился зрителям.

Дальнейшее продвижение по сетке плей‑офф также переосмыслено: автоматически в следующий раунд проходят восемь лучших по итогам этого группового этапа. Те, кто расположится далее - с 9‑го по 24‑е место - будут иметь шанс пробиться через стыковые пары, два матча дома и два на выезде, определяющие окончательный состав плей‑офф.

Как менялись суммы призовых - и почему они взлетели

С тех пор как формат обновился, УЕФА существенно поднял призовой фонд. Теперь денежные цифры поражают воображение.

Команда, прошедшая в основное состязание, получает сразу €19 миллионов. Победа в матче группового дает дополнительное €2,6 миллиона.

Далее: выход в 1/8 финала приносит €11 миллионов. Достижение четвертьфинала оценивается в €12 миллионов. За полуфинал - €15 миллионов. Финалист, который проиграл - получает €20 миллионов. Победитель финала - €25 миллионов. Итого прибыль победителя может достигнуть €121 миллиона.

Если ранее УЕФА пересматривала призовые каждые несколько сезонов или при смене формата, на сей раз задача была более глобальной. Основным поводом стала угроза Суперлиги - проекта, который мог вывести приток денежных средств из под контроля УЕФА. К примеру, некоторые ведущие клубы, как "Реал" и "Барселона", еще ранее продвигали идею соревнования, которое не будет подчиняться административным структурам УЕФА. В таком случае прибыль целиком осталась бы у клубов‐организаторов.

Повышение призовых - способ удержать клубы в рамках системы: сделав турнир финансово выгодным, УЕФА снижает интерес к альтернативным форматам, таким как Суперлига.