В мире профессионального футбола команды часто сталкиваются с необходимостью крупных инвестиций, чтобы оставаться конкурентоспособными. Каталонский клуб, известный своими яркими выступлениями на европейской арене, недавно прошел через период, когда амбициозные планы привели к значительным финансовым трудностям. Этот опыт служит напоминанием о том, как быстро могут накопиться обязательства, если не контролировать расходы. При этом "Барселона" даже в моменты жесткого финансового кризиса, продолжала оставаться одним из самых популярных клубов мира. Клубом с многомиллионной армией болельщиков, и клубом, на поединки которого даже БК с минимальным депозитом для ставок на спорт принимают пари.

Плохое финансовое управление

Переходя к управлению клубом, стоит отметить роль предыдущего руководства Хосе Марии Бартомеу в формировании долгов. Президент, занимавший пост с 2014 по 2020 год, известен своими решениями, которые привели к рекордным тратам. За время его правления трансферный рынок стал источником огромных расходов. Суммы, потраченные на приобретение игроков, превысили миллиард евро. Некоторые из этих покупок оказались неудачными, что привело к дополнительным потерям при последующих продажах. Например, приобретение бразильского полузащитника Коутиньо за 135 миллионов евро не оправдало ожиданий, и игрок был продан значительно дешевле. Аналогично, французский вингер Усман Дембеле, купленный за 148 миллионов евро, покинул сине-гранатовую локацию с убытком. Эти примеры иллюстрируют риск, связанный с высокими ставками на рынке.

Переход к новому руководству и попытки стабилизации

С приходом нового президента Жоана Лапорты ситуация начала меняться. Он столкнулся с необходимостью реструктуризации. Продажа активов стала ключевым шагом. "Барселона" отказалась от доли в аудиовизуальном подразделении за 100 миллионов евро. Это принесло средства, но также ограничило будущие доходы от медиа. Далее последовала продажа прав на телетрансляции. Первая сделка принесла 267 миллионов евро за 10 процентов на 25 лет. Вторая, за 15 процентов, добавила 400 миллионов евро. Эти шаги позволили частично погасить долги и инвестировать в команду. Однако аналитики отмечают, что такие продажи могут быть временным решением. Футбольные экономисты сравнивают это с компаниями, продающими активы для выживания. Для каталонцев надежда на открытие стадиона после реконструкции остается главной надеждой. После реконструкции арена "Камп Ноу" должна вмещать 105 тысяч зрителей и генерировать доходы от матчей и концертов.

Это событие может стать символом возрождения. Эксперты предсказывают, что новый стадион изменит экономику клуба, привлекая больше зрителей. Примеры других европейских стадионов, таких как "Уэмбли", подтверждают, что модернизация окупается.

Пока же команда продолжает продавать активы, чтобы финансировать трансферы.