Как повлияют новые санкции ЕС против банков трех стран ЦА

Запрет на операции вводится с 12 ноября. Ограничения также включают меры против кыргызстанских компаний и криптобирж. Санкции Евросоюза против банков в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Как это повлияет на вкладчиков и финансовые операции, разбиралось издание "Настоящее время".

В частности, под действием 19-го пакета санкций ЕС оказался филиал российского банка ВТБ в Казахстане. Это влечет за собой запрет на проведение любых расчетов с контрагентами в странах ЕС. Кроме того, будет заблокировано участие ВТБ-Казахстан в международном обороте валют, в частности, евро и долларов.

"Вообще номинально ВТБ попал [под санкции] еще до этого: помните, через ВТБ практически операции не осуществляются. Поэтому ВТБ не оказывает на финансовую стабильность в целом негативного влияния. Поэтому я не думаю, что это будет вызывать серьезные опасения или риски для экономики", – так прокомментировал последствия этого решения зампредседателя Нацбанка Казахстана Ерулан Жамаубаев, его цитирует международное информационное агентство "Казинформ".

Под санкции также попали банк "Толубай" и "Евразийский сберегательный банк", работающие в Кыргызстане. Таким образом, уже четыре кыргызстанских банка находятся под ограничениями по обвинению в обходе антироссийских санкций. Ранее под санкции США и Великобритании попали "Капитал Банк" и "Керемет Банк". В новом списке ЕС и две кыргызстанские компании – ОсОО "Олд Вектор" и ОсОО "Гринекс". Они, по данным ЕС, предоставляли платежные услуги и поставляли криптоактивы в Россию, несмотря на действующие запреты.

В МИД Кыргызстана назвали санкции Евросоюза давлением и заявили, что Кыргызстан строго соблюдает свои международные обязательства. При этом МИД предложил Евросоюзу провести независимый, международно признанный аудит, чтобы проверить все факты и убедиться, что решения о санкциях основаны на достоверных данных.

Кроме того, новый пакет санкций ЕС, Как сообщает агентство Bloomberg, включает меры против пяти российских банков, криптобирж и нефтетрейдеров, действующих через Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Объединенные арабские Эмираты и ряд других государств. Кроме того, он вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа – с 25-го апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027 года – по долгосрочным.

В новый санкционный пакет Евросоюза также попали три банка, работающие в Таджикистане: "Душанбе Сити Банк", "Спитамен Банк" и "Коммерцбанк Таджикистана". В них хранится примерно пятая часть всех депозитов таджикистанцев – 5 миллиардов 750 миллионов сомони (это около $620 миллионов).

В Национальном банке Таджикистана заявили, что изучат влияние санкций и обсудят с международными партнерами, как смягчить их последствия против коммерческих банков. Оппозиционные издания пишут, что эти три банка принадлежат родственникам президента Таджикистана.

По мнению экономиста Фозилджона Фатуллоева, европейские санкции для них не будут иметь катастрофических последствий:

"Душанбе Сити Банк" играет ключевую роль в системе обслуживания безналичных расчетов не только в столице, но и в целом в республике. "Спитамен Банк" – один из ключевых банков в сфере кредитования, в особенности ипотечного кредитования, автокредитования, страхования и прочих. "Спитамен Банк" занимает очень твердую позицию на рынке Таджикистана. Касательно того, как это ударит по Таджикистану – у Таджикистана с Евросоюзом не такой большой товарооборот. Это больше ударит по гражданам самого Евросоюза в Таджикистане, которые приезжают в Таджикистан на отдых, так называемый "пенсионный туризм", – у них будут возникать проблемы".

Фатуллоев отмечает, что подсанкционные банки меньше всего связаны с европейской финансовой системой, зато больше вовлечены в финансовые операции с Россией:

"Что касается сотрудничества между нашими банками и европейскими банками или денежных потоков – это снизит активность таджикских банков в сотрудничестве с европейскими компаниями. Это, конечно, сильно ударит по ним, повлияет на них, но, как показывает статистика, не так много американских или европейских компаний работают с Таджикистаном. Те, кто захотят [в этих странах] работать с Таджикистаном, столкнутся с проблемой. Но большинство потоков, денежных переводов приходит из России. Поэтому им невыгодно не обходить антироссийские санкции. Для [банков] Таджикистана это самоубийство, суицид, это невозможно. Поэтому таджикские банки будут вынуждены работать с Россией, вести торговый оборот, денежные переводы и все остальное".