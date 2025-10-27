Рахат Орозова: Искусство помогает понять отношение общества к инвалидности

В Бишкеке состоялась презентация выставки, созданной женщинами с инвалидностью совместно с художниками и дизайнерами. Проект, организованный в рамках музейной инициативы "Корунуктуу Үн" (Видимый голос), направлен на то, чтобы дать возможность женщинам и девочкам с инвалидностью рассказать о себе, поделиться личным опытом и показать, что их истории - важная часть культурного и общественного пространства Кыргызстана.

Инициатива реализуется при поддержке отдела по культурному наследию и гуманитарным наукам Высшей школы развития Университета Центральной Азии и ОО "Civics", совместно с Мемориальным музеем имени Таштанбека Акматова в Иссык-Кульской области.

Искусство, рожденное из личного опыта

Куратор выставки Виктория Бирюкова рассказала изданию VB.KG что проект объединил женщин с инвалидностью, художников и дизайнеров, которые вместе создали 12 работ, основанных на личных переживаниях и жизненных историях.

"Сегодняшнее мероприятие называется "Корунуктуу Үн". Это выставка, созданная женщинами с инвалидностью о своём опыте. Мы вместе с художницами и дизайнерами создали 12 работ - каждая из них родилась из личного чувства, воспоминания или пережитой ситуации", - сказала Виктория.

Она отметила, что проект поддержал Университет Центральной Азии, где существует музейная программа, и что выставка позже будет представлена в Мемориальном музее имени Таштанбека Акматова на Иссык-Куле.

"Я не специалист по музеям, но хорошо понимаю, каково это - быть женщиной с инвалидностью. Поэтому я взялась за эту тему, ведь она про меня и про многих таких же сильных и талантливых девушек".

"Мы будто бы невидимые"

Во время презентации Виктория Бирюкова предложила гостям заложить основу открытого разговора.

"Поднимите руки, кто часто ходит в музеи… А теперь - кто видел выставки, посвящённые инвалидности? А теперь - женской инвалидности? Почти никто.

А ведь люди с инвалидностью - это почти 20% населения планеты, половина из них - женщины. Но нас будто бы не существует в культурном пространстве. Мы остаёмся за бортом. И я - одна из тех, кто долго молчала. Но теперь, когда у меня есть голос, я не буду молчать".

Эта фраза стала своеобразным лейтмотивом всего проекта.

Когда искусство становится голосом

Выставка "Корунуктуу Үн" - это не просто художественная экспозиция, а возможность говорить открыто. Женщины с инвалидностью рассказывают о своём внутреннем мире, о чувствах, о сложностях и о радости - через образы, символы и визуальные истории.

"Мы обсуждали темы, которые редко звучат вслух - о потере себя, об изоляции, о непонимании, о том, как важно не замыкаться в себе.

Одна из художниц изобразила меня как сильную и боевую девушку - и я поняла, что это не только про меня, а про всех нас, кто не сдался и продолжает идти вперёд".

Искренний разговор без формальностей

Бирюкова подчеркнула, что хотела сделать мероприятие тёплым и неформальным, чтобы участники могли говорить свободно.

"Мы не хотели, чтобы это выглядело как официальный приём. Это должно было быть живое, человеческое общение".

Главная цель проекта, по её словам, чтобы голоса женщин с инвалидностью звучали громче, чтобы каждая могла увидеть, что её опыт важен.

"Я хочу, чтобы где-то в далёком селе девочка с инвалидностью увидела эту выставку и поняла: она не одна. Она важна. У неё есть место в этом мире".

Дизайнер и арт-активист Айгерим Шеримбекова, участник музейной инициативы "Корунуктуу Үн", рассказала о том, как проходила работа над проектом и какие темы легли в основу выставки.

По словам Айгерим, всё началось с серии встреч и тренингов для девушек с инвалидностью. Участницы делились личными историями и проблемами, которые их волнуют, а затем вместе с художниками искали визуальную форму для выражения этих переживаний.

"Мы не просто рисовали. Сначала мы слушали, говорили, размышляли. Каждая работа выросла из откровенных разговоров и личного опыта", - рассказала Айгерим.

Она отметила, что выставка объединяет 12 работ, созданных в разных техниках от цифрового искусства и коллажа до традиционного рисунка. В некоторых проектах авторы экспериментировали, используя искусственный интеллект, чтобы передать настроение и метафоры.

"Мы хотели, чтобы каждая работа звучала по-своему - была честной, эмоциональной и живой. Где-то применялись современные технологии, где-то - простые материалы, но везде был смысл и личная история".

Айгерим рассказала, что среди представленных работ есть проекты, посвящённые теме изолированности, потери себя в заботе о других и невидимости людей с инвалидностью.

"Одна из работ показывает, как человек с инвалидностью часто оказывается отрезанным от мира не по своей воле, а из-за барьеров, которые создаёт общество. Это не только про инфраструктуру, но и про отношение. Иногда достаточно просто быть услышанным, чтобы почувствовать себя частью жизни", - отметила она.

Рахат Орозова: "Через искусство можно понять, как общество относилось к людям с инвалидностью"

Специалист по инклюзивному образованию и социальной работе Рахат Орозова во время презентации рассказала, как искусство на протяжении веков отражало восприятие инвалидности и влияло на отношение общества к людям с ограниченными возможностями.

Искусство как зеркало стереотипов

Рахат отметила, что в истории мировой живописи и скульптуры нередко встречаются работы, где инвалидность изображалась как трагедия или наказание. Этот подход она назвала "критикой негативного образа".

"С одной стороны, многие картины и скульптуры действительно воспроизводят стереотипы будто инвалидность это нечто тяжёлое, пугающее, связанное с утратой. Но с другой эти произведения помогают понять, как люди думали об этом явлении в разные эпохи. Через искусство мы можем увидеть ошибки прошлого и постараться их не повторять", - сказала она.

Инвалидность и общество: исторический взгляд

По словам специалиста, искусство часто показывало, как общество воспринимало людей с инвалидностью, либо как "объект жалости", либо как часть замкнутого порочного круга бедности.

"Художники XVIII–XIX веков нередко изображали нищих с ампутированными конечностями. Такие картины показывают, что общество воспринимало инвалидность как синоним бедности - человек был вынужден просить милостыню, потому что ему не давали возможности работать. Этот замкнутый круг - одна из тем, над которой стоит задуматься и сегодня", - подчеркнула специалист.

Искусство как свидетель истории

Орозова рассказала, что важное направление в современном искусствоведении - пересмотр истории через призму искусства. На примере гравюр, скульптур и фотографий она показала, как художники разных эпох раскрывали социальные и политические контексты инвалидности.

Так, в одной из китайских гравюр XIX века изображены незрячие женщины, которых вели на рынок - работа поднимает тему эксплуатации и насилия, где инвалидность становится инструментом двойной дискриминации.

В другом примере - древнеегипетская статуя зажиточного человека с физическими особенностями. По словам Орозовой, этот образ показывает, что инвалидность не всегда была синонимом слабости - напротив, такие люди могли иметь статус, семью и уважение.

Когда искусство становится голосом общества

В лекции также прозвучали примеры современных художников, поднимающих экологические и социальные темы, связанные с инвалидностью. Например, американский фотожурналист Уильям Юджин Смит

через свои работы обращал внимание на промышленное загрязнение, вызвавшее болезни среди населения в Японии. После публикации его произведений власти были вынуждены закрыть опасный завод.

"Через искусство можно увидеть не только страдание, но и силу. Это способ говорить о социальных проблемах, когда других инструментов нет", - отметила Рахат Орозова.

Новое восприятие - норма вместо исключения

В завершение выступления она подчеркнула, что современное искусство помогает сделать инвалидность частью повседневной визуальной культуры.

"Раньше протезы вызывали страх и любопытство, а сегодня они стали частью эстетики, моды и даже искусства. Мы видим спортсменов, моделей, художников - и перестаём воспринимать инвалидность как нечто необычное. Это и есть прогрессивное изменение восприятия", - сказала она.

По словам Рахат Орозовой, именно через искусство общество учится принимать разнообразие человеческого опыта и видеть в нём не трагедию, а силу.

С работами музейной инициативы "Корунуктуу Үн" можно ознакомиться по следующей ссылке.