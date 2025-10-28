UFC 321 в Абу-Даби: бой Аспиналла и Гана признан несостоявшимся

В столице Объединённых Арабских Эмиратов завершился турнир UFC 321, главным событием которого стал титульный бой в тяжёлом весе между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Однако поединок завершился неожиданно - в первом раунде Ган случайно ткнул соперника в глаз, и бой был остановлен на отметке 4:35. Решением судей он был признан несостоявшимся, а Аспиналл сохранил чемпионский пояс UFC.

Результаты основных боёв UFC 321

Титульный бой (тяжёлый вес)

Том Аспиналл - Сириль Ган - бой признан несостоявшимся (тычок в глаз, 1-й раунд, 4:35).

Титульный бой (женщины, минимальный вес)

Маккензи Дерн победила Вирну Жандиробу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и завоевала чемпионский пояс UFC.

Умар Нурмагомедов уверенно победил Марио Баутисту единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Александр Волков выиграл у Жаилтона Алмейду раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).

Азамат Мурзаканов одержал яркую победу над Александаром Ракичем техническим нокаутом в первом раунде (3:11).

Куиллан Салкиллд нокаутировал Насрата Хакпараста (1-й раунд, 2:30).

Результаты предварительных поединков

Икрам Алискеров победил Чун Ён Пака единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Людовит Клейн победил Матеуша Ребецки решением большинства судей (28-27, 29-28, 28-28).

Вальтер Уокер выиграл у Луи Сазерленда болевым приёмом на ногу (1-й раунд, 1:24).

Натаниэль Вуд победил Хосе Мигеля Дельгадо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Хамди Абдельвахаб одержал победу над Крисом Барнеттом (29-26, 29-27, 29-27).

Митч Рапосо выиграл у Азата Максума (30-26, 29-27, 29-27).

Мидзуки Иноуэ победила Жаклин Аморим (30-27, 30-27, 29-28).

Турнир в Абу-Даби запомнился насыщенной программой и яркими выступлениями бойцов из разных стран. Российские представители показали уверенные результаты - Умар Нурмагомедов и Александр Волков добавили в свой актив важные победы, а Азамат Мурзаканов продемонстрировал мощный финиш в первом раунде.

Несмотря на спорный инцидент в главном бою, UFC 321 подтвердил высокий интерес зрителей к турнирам, проводимым в ОАЭ, и стал одним из самых обсуждаемых событий осени в мире смешанных единоборств.