UFC 321 в Абу-Даби: бой Аспиналла и Гана признан несостоявшимся

В столице Объединённых Арабских Эмиратов завершился турнир UFC 321, главным событием которого стал титульный бой в тяжёлом весе между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Однако поединок завершился неожиданно - в первом раунде Ган случайно ткнул соперника в глаз, и бой был остановлен на отметке 4:35. Решением судей он был признан несостоявшимся, а Аспиналл сохранил чемпионский пояс UFC.
Результаты основных боёв UFC 321
Титульный бой (тяжёлый вес)
Том Аспиналл - Сириль Ган - бой признан несостоявшимся (тычок в глаз, 1-й раунд, 4:35).
Титульный бой (женщины, минимальный вес)
Маккензи Дерн победила Вирну Жандиробу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и завоевала чемпионский пояс UFC.
Умар Нурмагомедов уверенно победил Марио Баутисту единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Александр Волков выиграл у Жаилтона Алмейду раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).
Азамат Мурзаканов одержал яркую победу над Александаром Ракичем техническим нокаутом в первом раунде (3:11).
Куиллан Салкиллд нокаутировал Насрата Хакпараста (1-й раунд, 2:30).
Результаты предварительных поединков
Икрам Алискеров победил Чун Ён Пака единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Людовит Клейн победил Матеуша Ребецки решением большинства судей (28-27, 29-28, 28-28).
Вальтер Уокер выиграл у Луи Сазерленда болевым приёмом на ногу (1-й раунд, 1:24).
Натаниэль Вуд победил Хосе Мигеля Дельгадо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Хамди Абдельвахаб одержал победу над Крисом Барнеттом (29-26, 29-27, 29-27).
Митч Рапосо выиграл у Азата Максума (30-26, 29-27, 29-27).
Мидзуки Иноуэ победила Жаклин Аморим (30-27, 30-27, 29-28).
Турнир в Абу-Даби запомнился насыщенной программой и яркими выступлениями бойцов из разных стран. Российские представители показали уверенные результаты - Умар Нурмагомедов и Александр Волков добавили в свой актив важные победы, а Азамат Мурзаканов продемонстрировал мощный финиш в первом раунде.
Несмотря на спорный инцидент в главном бою, UFC 321 подтвердил высокий интерес зрителей к турнирам, проводимым в ОАЭ, и стал одним из самых обсуждаемых событий осени в мире смешанных единоборств.