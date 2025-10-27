Погода
Туркменский клуб "Алтын Асыр" обыграл "Абдыш-Ату" в группе "А"

- Самуэль Деди Ирие
В столице Бутана, Тхимпху, прошёл матч группы "А" Лиги вызова АФК, в котором туркменский клуб "Алтын Асыр" одержал минимальную победу над кыргызской "Абдыш-Атой" со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе "Чанглимитанг".

Ход матча:

На 58-й минуте Мурад Аннаев открыл счёт для "Алтын Асыра", замкнув комбинацию партнёров и установив итоговый результат.

Для "Абдыш-Аты" игра осложнилась после удаления Браузмана на 53-й минуте, что заметно сказалось на атакующих действиях команды.

Жёлтые карточки получили Муратбердыев (60") и Таджиев (83").

Составы команд:

Алтын Асыр (Туркменистан): Бердыев, Бабаджанов (к), Союнов, Аннамурадов (Ровшенмурадов, 80), Аннаев (Мухадов, 71), Таджиев, Муратбердыев (Хайдаров, 79), Халмаммедов (Гурбанов, 79), Дурдыев (Мурадов, 65), Ходжовов, Нурмурадов

Абдыш-Ата (Кыргызстан): Чомоев, Браузман, Имамович, Таалайбек уулу Бактай, Женишбеков, Мурадов (Эрбол Абдужапаров, 62), Лукас Баррето, Саннех, Атабаев (к), Белый, Рикельме Силва

Главный арбитр: Фирдавс Норсафаров (Узбекистан)

Матч продемонстрировал высокую дисциплину "Алтын Асыра", который грамотно воспользовался численным преимуществом после удаления и смог удержать победный счёт до финального свистка.

Эта победа позволила туркменской команде набрать важные очки в борьбе за лидерство в группе "А", тогда как "Абдыш-Ата" теперь нуждается в успешных результатах следующих матчей, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап Лиги вызова АФК.


