Криштиану Роналду забил 950-й гол и отправил грозное послание соперникам

В матче Саудовской Про-лиги против "Аль-Хазма" на стадионе King Abdullah Sports City в Бурайде 40-летний Криштиану Роналду забил свой 950-й гол в карьере. Для португальца это был шестой мяч в шести матчах сезона, и "Аль-Насср"**охранил 100-процентный старт в сезоне 2025/26. Команда Хесуса возглавляет таблицу с 18 очками, на три больше, чем "Аль-Тааун", и на восемь очков опережает действующего чемпиона "Аль-Иттихад".

После игры Роналду поделился в Instagram мотивирующим посланием:

"Счастлив помочь команде выиграть и забить 950 голов! Всегда голоден до большего!"

Несмотря на рекомендации семьи завершить карьеру, португальский капитан планирует продолжать выступления и стремится достичь **показателя 1 000 голов** в карьере. Роналду подчеркнул, что ценит каждый день на поле, наслаждается тренировками и матчами и намерен продолжать помогать клубу и сборной Португалии.

Эта веха подтверждает статус Роналду как одного из самых результативных игроков в истории футбола, который продолжает ставить новые рекорды в зрелом возрасте.