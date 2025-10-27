ГКНБ задержаны вице-мэр и директор ДМС города Таш-Кумыр. Ведомством установлено, что данные должностные лица мэрии города Таш-Кумыр незаконно выводили в частную собственность муниципальные земельные участки, расположенные в городе Шамалдуу-Сай и селах Тендик, Чуйут-Сай и Кызыл-Алма Ноокенского района в пользу близких родственников и аффилированных лиц, путем проведения фиктивных аукционов по заниженным ценам.

В результате данных действий бюджету муниципалитета был причинен ущерб в крупном размере.

Также были установлены факты выделения земельных участков под коммерческие объекты в водоохранной зоне и санитарно-защитной полосе вдоль железных дорог.

По указанному факту, 22 октября 2025 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР вице-мэр города Таш-Кумыр К.Н.А. и директор Департамента муниципальной собственности при мэрии К.У.А..

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности иных должностных лиц к совершению указанных противоправных действий.