Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

ГКНБ задержаны вице-мэр и директор ДМС города Таш-Кумыр

354  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержаны вице-мэр и директор ДМС города Таш-Кумыр. Ведомством установлено, что данные должностные лица мэрии города Таш-Кумыр незаконно выводили в частную собственность муниципальные земельные участки, расположенные в городе Шамалдуу-Сай и селах Тендик, Чуйут-Сай и Кызыл-Алма Ноокенского района в пользу близких родственников и аффилированных лиц, путем проведения фиктивных аукционов по заниженным ценам.

В результате данных действий бюджету муниципалитета был причинен ущерб в крупном размере.

Также были установлены факты выделения земельных участков под коммерческие объекты в водоохранной зоне и санитарно-защитной полосе вдоль железных дорог.

По указанному факту, 22 октября 2025 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР вице-мэр города Таш-Кумыр К.Н.А. и директор Департамента муниципальной собственности при мэрии К.У.А..

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности иных должностных лиц к совершению указанных противоправных действий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451922
Теги:
ГКНБ, задержание, Таш-Кумыр, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  