Мэрия Бишкека призывает "Яндекс" к соблюдению правил эксплуатации СИМ

Мэрия Бишкека призывает "Яндекс" и другие компании к соблюдению правил эксплуатации СИМ и требований ПДД

Мэрия города Бишкек напоминает компаниям, предоставляющим услуги аренды и доставки с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также водителям такси, о необходимости строгого соблюдения законодательства.

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров КР №183 от 7 апреля 2025 года и №191 от 9 апреля 2025 года:

•использовать СИМ разрешено лицам старше 14 лет, с учётом массы и наличия велоинфраструктуры;

•мопеды разрешены только с 16 лет, их движение по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено;

•СИМ должны быть оборудованы ограничителем скорости до 25 км/ч, тормозами, звуковым сигналом, световозвращателями и фарой;

•компании обязаны контролировать передвижение СИМ и не допускать их оставления в общественных местах;

•пользователи несут ответственность за нарушения ПДД и причинённый ущерб.

В мэрию продолжают поступать многочисленные жалобы на опасное поведение водителей электроскутеров, мопедов и такси под брендом "Яндекс" - превышение скорости, выезд на тротуары, стоянку у переходов и остановок. Такие действия угрожают безопасности пешеходов, особенно детей и людей с ограниченными возможностями.

Мэрия требует незамедлительного устранения нарушений и приведения деятельности всех сервисов аренды, доставки и такси в соответствие с требованиями законодательства.

В случае бездействия и повторных нарушений мэрия инициирует приостановление деятельности компаний, не обеспечивающих соблюдение установленных норм.

https://bishkek.gov.kg/ru/post/32395