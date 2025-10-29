Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

"Мастерские" ребрендинга. Как Китай создает себе новый имидж в ЦА

379  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фоне растущего недовольства китайским влиянием в Центральной Азии Пекин пытается изменить отношение к себе и укрепить свои позиции в регионе. Одним из инструментов для создания более благожелательного образа стала сфера профессионального образования. Например, в сентябре на встрече Си Цзиньпина и Касым-Жомарта Токаева Китай объявил о планах открыть в Казахстане две новые "Мастерские Лу Баня".

Несмотря на романтическо-историческое название, "Мастерские Лу Баня" - это весьма современные центры профессионального образования, готовящие специалистов по наиболее перспективным направлениям: искусственный интеллект, логистика, обслуживание электромобилей, гидроэнергетика, автоматизация. За последние два года Китай развернул в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане целую сеть таких центров, названных в честь легендарного китайского ремесленника: плотника, строителя, архитектора.

Таким образом Пекин пытается завоевать сердца и умы местной молодежи и помочь странам Центральной Азии подняться выше по цепочке создания добавленной стоимости. А заодно инвестиции в систему образования должны улучшить образ Китая в глазах центральноазиатских обществ, которые долгое время ассоциировали его лишь с добычей полезных ископаемых и строительством инфраструктуры.

Исправление имиджа

Запущенная в 2016 году инициатива с "Мастерскими", которую курирует мэрия Тяньцзиня, преследует сразу несколько целей. С одной стороны, "Мастерские Лу Баня" должны продвигать китайские технологии. С другой - они стали важным элементом мягкой силы и частью глобальной стратегии Китая по улучшению своего имиджа.

Эту программу добавили к инициативе "Пояс и путь", в рамках которой гуманитарное измерение долго оставалось в тени инфраструктурных и торговых проектов. Со временем "Мастерские", создание которых поддерживает лично Си Цзиньпин, могут превратиться в один из самых надежных инструментов мягкой силы Китая в Центральной Азии.

Работать в этом регионе есть над чем: в последние годы антикитайские настроения там только растут. В 2018–2020 годах в Казахстане и Кыргызстане прошли десятки массовых протестов против горнодобывающих компаний из КНР, чья работа ухудшает местную экологию. Не меньше недовольства вызывает тема возможной продажи земли в собственность китайским инвесторам.

Протестовать выходят не только местные националисты, но и рабочие, студенты и активисты общественных организаций, возмущенные непрозрачностью действий китайцев и их погоней за прибылью. Не все протесты в итоге оказались мирными, а в некоторых случаях их масштабы стали такими, что властям пришлось отказаться от проектов с китайцами.

Этим список претензий к Пекину не ограничивается: недовольство в Центральной Азии вызывают также, к примеру, его "долговая дипломатия" и притеснения тюркоязычных мусульман в Синьцзяне.

"Мастерские Лу Баня" должны сместить фокус общественного внимания с неоднозначных мегапроектов на развитие человеческого капитала и инвестиции с высокой добавленной стоимостью. Тем самым программа помогает снять одну из наиболее частых претензий к китайским инвестициям по всему миру - чрезмерную зависимость от рабочей силы из КНР.

Для местных реалий

Масштабы и скорость развертывания сети "Мастерских" говорят сами за себя. В одном только Казахстане, где антикитайские протесты стали регулярными еще с 2016 года, за последние два года открыто три "Мастерские" и строятся еще две. Причем в каждом таком центре пытаются учесть приоритеты принимающей стороны. Тем самым Китай показывает, что выгодно отличается от западных доноров, которые якобы лишь навязывают свои правила.

В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане действует "Мастерская" по ИИ, а в Восточно-Казахстанском техническом университете - по логистике и транспорту. "Мастерская" в Бишкеке ориентирована на такие значимые для киргизской экономики сферы, как гидроэнергетика и дорожное строительство. Ташкентский центр участвует в реализации госстратегии "Цифровой Узбекистан - 2030". А в Душанбе, где в 2022 году была открыта первая в Центральной Азии "Мастерская Лу Баня", уже более полутора тысяч студентов прошли курсы по геодезии и городской инфраструктуре.

Еще один центр планируется открыть в Туркменистане - при Международном университете нефти и газа имени Ягшыгельди Какаева. Выбор места и темы неудивителен: на Китай приходится больше половины экспорта туркменского газа.

В отличие от институтов Конфуция - культурно-образовательных центров, которые критиковали за агрессивное продвижение китайских государственных нарративов, - "Мастерские Лу Баня" воплощают куда более прагматичный подход. Эти центры позволяют получать сертифицированные навыки в тех сферах, которые особенно важны для местных экономик.

Учащиеся из Центральной Азии получают возможность работать в высокотехнологичных отраслях, где сегодня преобладают иностранные специалисты. А заодно Пекин приучает регион к китайским технологическим стандартам, инструментам и образовательным нормам.

Зависимость от Пекина

При всех выгодах для государств Центральной Азии такое сотрудничество несет и риски: их зависимость от КНР усиливается. Многие учебные программы для "Мастерских Лу Баня" были разработаны и осуществляются китайскими учреждениями, которые используют китайское же оборудование и программное обеспечение. В Казахстане, например, программу по обслуживанию электромобилей практически полностью курирует Тяньцзиньский профессиональный институт, а студентов и преподавателей обучают китайские специалисты.

В результате формируется полностью завязанная на Китай технологическая экосистема: китайские компании, оборудование и стандарты оказываются глубоко интегрированы в национальные стратегии развития. Это ставит вопрос о способности стран Центральной Азии в долгосрочном плане сохранять технологическую автономию, особенно если в итоге окажется, что китайские программы не всегда отвечают местным потребностям.

Между тем, с точки зрения Китая, видны одни лишь плюсы. Подготовка местных специалистов в "Мастерских" формирует более устойчивую, чем раньше, модель взаимодействия со странами Центральной Азии. Там появляется прослойка студентов, управленцев и госслужащих среднего звена, получивших прямую выгоду от китайских образовательных инициатив и, как следствие, склонных воспринимать связи с Пекином более позитивно.

Такие изменения в подходах Китая к Центральной Азии отражают более широкую корректировку его глобального самопозиционирования. "Мастерские Лу Баня" - это попытка влиять на другие страны не при помощи инфраструктурных мегапроектов, а посредством выстраивания двусторонних связей, институциональных контактов и долгосрочного социального капитала.

Пока неясно, уйдет ли в прошлое устойчиво негативное восприятие Китая в Центральной Азии и уменьшится ли риск новых антикитайских протестов. Но в любом случае уже сегодня видно, что Пекин учится адаптироваться: эпоха напористой экономической экспансии уступает место более тонким подходам. Добыча полезных ископаемых и строительство инфраструктуры дополняются инвестициями в образование и развитие человеческого капитала, а публичное поведение Пекина становится более сдержанными. Такая перенастройка стратегии может стать для Китая ключом к успеху в центральноазиатском регионе.

Источник: storage.googleapis.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451965
Теги:
Китай, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  