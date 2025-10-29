"Мастерские" ребрендинга. Как Китай создает себе новый имидж в ЦА

На фоне растущего недовольства китайским влиянием в Центральной Азии Пекин пытается изменить отношение к себе и укрепить свои позиции в регионе. Одним из инструментов для создания более благожелательного образа стала сфера профессионального образования. Например, в сентябре на встрече Си Цзиньпина и Касым-Жомарта Токаева Китай объявил о планах открыть в Казахстане две новые "Мастерские Лу Баня".

Несмотря на романтическо-историческое название, "Мастерские Лу Баня" - это весьма современные центры профессионального образования, готовящие специалистов по наиболее перспективным направлениям: искусственный интеллект, логистика, обслуживание электромобилей, гидроэнергетика, автоматизация. За последние два года Китай развернул в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане целую сеть таких центров, названных в честь легендарного китайского ремесленника: плотника, строителя, архитектора.

Таким образом Пекин пытается завоевать сердца и умы местной молодежи и помочь странам Центральной Азии подняться выше по цепочке создания добавленной стоимости. А заодно инвестиции в систему образования должны улучшить образ Китая в глазах центральноазиатских обществ, которые долгое время ассоциировали его лишь с добычей полезных ископаемых и строительством инфраструктуры.

Исправление имиджа

Запущенная в 2016 году инициатива с "Мастерскими", которую курирует мэрия Тяньцзиня, преследует сразу несколько целей. С одной стороны, "Мастерские Лу Баня" должны продвигать китайские технологии. С другой - они стали важным элементом мягкой силы и частью глобальной стратегии Китая по улучшению своего имиджа.

Эту программу добавили к инициативе "Пояс и путь", в рамках которой гуманитарное измерение долго оставалось в тени инфраструктурных и торговых проектов. Со временем "Мастерские", создание которых поддерживает лично Си Цзиньпин, могут превратиться в один из самых надежных инструментов мягкой силы Китая в Центральной Азии.

Работать в этом регионе есть над чем: в последние годы антикитайские настроения там только растут. В 2018–2020 годах в Казахстане и Кыргызстане прошли десятки массовых протестов против горнодобывающих компаний из КНР, чья работа ухудшает местную экологию. Не меньше недовольства вызывает тема возможной продажи земли в собственность китайским инвесторам.

Протестовать выходят не только местные националисты, но и рабочие, студенты и активисты общественных организаций, возмущенные непрозрачностью действий китайцев и их погоней за прибылью. Не все протесты в итоге оказались мирными, а в некоторых случаях их масштабы стали такими, что властям пришлось отказаться от проектов с китайцами.

Этим список претензий к Пекину не ограничивается: недовольство в Центральной Азии вызывают также, к примеру, его "долговая дипломатия" и притеснения тюркоязычных мусульман в Синьцзяне.

"Мастерские Лу Баня" должны сместить фокус общественного внимания с неоднозначных мегапроектов на развитие человеческого капитала и инвестиции с высокой добавленной стоимостью. Тем самым программа помогает снять одну из наиболее частых претензий к китайским инвестициям по всему миру - чрезмерную зависимость от рабочей силы из КНР.

Для местных реалий

Масштабы и скорость развертывания сети "Мастерских" говорят сами за себя. В одном только Казахстане, где антикитайские протесты стали регулярными еще с 2016 года, за последние два года открыто три "Мастерские" и строятся еще две. Причем в каждом таком центре пытаются учесть приоритеты принимающей стороны. Тем самым Китай показывает, что выгодно отличается от западных доноров, которые якобы лишь навязывают свои правила.

В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане действует "Мастерская" по ИИ, а в Восточно-Казахстанском техническом университете - по логистике и транспорту. "Мастерская" в Бишкеке ориентирована на такие значимые для киргизской экономики сферы, как гидроэнергетика и дорожное строительство. Ташкентский центр участвует в реализации госстратегии "Цифровой Узбекистан - 2030". А в Душанбе, где в 2022 году была открыта первая в Центральной Азии "Мастерская Лу Баня", уже более полутора тысяч студентов прошли курсы по геодезии и городской инфраструктуре.

Еще один центр планируется открыть в Туркменистане - при Международном университете нефти и газа имени Ягшыгельди Какаева. Выбор места и темы неудивителен: на Китай приходится больше половины экспорта туркменского газа.

В отличие от институтов Конфуция - культурно-образовательных центров, которые критиковали за агрессивное продвижение китайских государственных нарративов, - "Мастерские Лу Баня" воплощают куда более прагматичный подход. Эти центры позволяют получать сертифицированные навыки в тех сферах, которые особенно важны для местных экономик.

Учащиеся из Центральной Азии получают возможность работать в высокотехнологичных отраслях, где сегодня преобладают иностранные специалисты. А заодно Пекин приучает регион к китайским технологическим стандартам, инструментам и образовательным нормам.

Зависимость от Пекина

При всех выгодах для государств Центральной Азии такое сотрудничество несет и риски: их зависимость от КНР усиливается. Многие учебные программы для "Мастерских Лу Баня" были разработаны и осуществляются китайскими учреждениями, которые используют китайское же оборудование и программное обеспечение. В Казахстане, например, программу по обслуживанию электромобилей практически полностью курирует Тяньцзиньский профессиональный институт, а студентов и преподавателей обучают китайские специалисты.

В результате формируется полностью завязанная на Китай технологическая экосистема: китайские компании, оборудование и стандарты оказываются глубоко интегрированы в национальные стратегии развития. Это ставит вопрос о способности стран Центральной Азии в долгосрочном плане сохранять технологическую автономию, особенно если в итоге окажется, что китайские программы не всегда отвечают местным потребностям.

Между тем, с точки зрения Китая, видны одни лишь плюсы. Подготовка местных специалистов в "Мастерских" формирует более устойчивую, чем раньше, модель взаимодействия со странами Центральной Азии. Там появляется прослойка студентов, управленцев и госслужащих среднего звена, получивших прямую выгоду от китайских образовательных инициатив и, как следствие, склонных воспринимать связи с Пекином более позитивно.

Такие изменения в подходах Китая к Центральной Азии отражают более широкую корректировку его глобального самопозиционирования. "Мастерские Лу Баня" - это попытка влиять на другие страны не при помощи инфраструктурных мегапроектов, а посредством выстраивания двусторонних связей, институциональных контактов и долгосрочного социального капитала.

Пока неясно, уйдет ли в прошлое устойчиво негативное восприятие Китая в Центральной Азии и уменьшится ли риск новых антикитайских протестов. Но в любом случае уже сегодня видно, что Пекин учится адаптироваться: эпоха напористой экономической экспансии уступает место более тонким подходам. Добыча полезных ископаемых и строительство инфраструктуры дополняются инвестициями в образование и развитие человеческого капитала, а публичное поведение Пекина становится более сдержанными. Такая перенастройка стратегии может стать для Китая ключом к успеху в центральноазиатском регионе.

