Скончался бывший тренер "Ливерпуля" Хосе Мануэль Очоторена

Бывший тренер вратарей "Ливерпуля" и экс-голкипер мадридского "Реала", "Валенсии" и сборной Испании Хосе Мануэль Очоторена ушёл из жизни на 65-м году после продолжительной борьбы с раком.

Испанский специалист входил в тренерский штаб Рафаэля Бенитеса в "Ливерпуле" и принимал участие в историческом триумфе клуба в Лиге чемпионов 2005 года в Стамбуле. После завершения работы в Англии он вернулся в Испанию, где продолжил тренерскую карьеру в "Валенсии" и национальной сборной.

Как игрок, Очоторена трижды выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского "Реала", однако больше всего его связывали с "Валенсией", где он завоевал престижный Трофей Саморы как лучший вратарь Ла Лиги.

В официальном заявлении клуба говорится:

"Футбольный клуб "Валенсия" глубоко скорбит в связи с кончиной Хосе Мануэля Очоторены - легенды нашего клуба и выдающейся личности в испанском футболе.

Легендарный вратарь "Валенсии", обладатель Трофея Саморы, он продолжил свой путь, оставив неизгладимый след уже в качестве тренера вратарей. В этой роли он стал чемпионом Европы и мира со сборной Испании.

Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и близким. Мы будем очень скучать по нему".

Очоторена оставил значительный след в мировом футболе - как выдающийся игрок и тренер, посвятивший жизнь развитию испанского футбола.