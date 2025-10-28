В Джети-Огузском районе задержаны подозреваемые в краже трёх яков

В Джети-Огузском районе задержаны пятеро мужчин, подозреваемые в краже трёх яков. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

24 октября 2025 года в милицию поступила оперативная информация о том, что в одной из долин района неизвестные лица совершают кражу яков. Информация была зарегистрирована, и начата проверка.

На следующий день, 25 октября, в ОВД обратилась жительница села Барскоон А.К., 1987 года рождения. Она сообщила, что 24 октября около 12:30 в долине Караколка, на пастбище "Каз уя", пятеро неизвестных застрелили и похитили трёх её яков. Когда женщина попыталась им помешать, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила 600 тысяч сомов.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОВД задержали подозреваемых на автодороге Кумтор–Барскоон, у поста Сары-Мойнок. Они передвигались на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter и пытались скрыться, не подчиняясь требованиям милиции, однако были задержаны.

Ими оказались:

Ч.К., 1989 года рождения, житель села Барскоон;

Е.Д., 1987 года рождения, житель села Кичи-Жаргылчак;

И.И., 2005 года рождения, житель села Кичи-Жаргылчак;

А.С., 1993 года рождения, житель города Каракол;

С.С., 2004 года рождения, житель села Кызыл-Суу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК Кыргызской Республики ("Кража").

На предварительном допросе задержанные признали вину. По решению районного суда они взяты под стражу.

Следствие продолжается.