В Джети-Огузском районе задержаны подозреваемые в краже трёх яков

В Джети-Огузском районе задержаны пятеро мужчин, подозреваемые в краже трёх яков. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
24 октября 2025 года в милицию поступила оперативная информация о том, что в одной из долин района неизвестные лица совершают кражу яков. Информация была зарегистрирована, и начата проверка.
На следующий день, 25 октября, в ОВД обратилась жительница села Барскоон А.К., 1987 года рождения. Она сообщила, что 24 октября около 12:30 в долине Караколка, на пастбище "Каз уя", пятеро неизвестных застрелили и похитили трёх её яков. Когда женщина попыталась им помешать, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила 600 тысяч сомов.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОВД задержали подозреваемых на автодороге Кумтор–Барскоон, у поста Сары-Мойнок. Они передвигались на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter и пытались скрыться, не подчиняясь требованиям милиции, однако были задержаны.
Ими оказались:
Ч.К., 1989 года рождения, житель села Барскоон;
Е.Д., 1987 года рождения, житель села Кичи-Жаргылчак;
И.И., 2005 года рождения, житель села Кичи-Жаргылчак;
А.С., 1993 года рождения, житель города Каракол;
С.С., 2004 года рождения, житель села Кызыл-Суу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК Кыргызской Республики ("Кража").
На предварительном допросе задержанные признали вину. По решению районного суда они взяты под стражу.
Следствие продолжается.