В западной Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1

27 октября вечером в западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба Германии (GFZ).

Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сындыргы (провинция Балыкесир), на глубине около 7 километров.

Толчки ощущались во многих регионах страны, включая Стамбул, Измир и Бурсу. По данным агентства Anadolu, в некоторых населённых пунктах зафиксированы частичные обрушения зданий и повреждения инфраструктуры.

По предварительной информации Министерства внутренних дел Турции, погибших нет, однако не менее 20 человек получили лёгкие травмы - в основном из-за паники или падений во время землетрясения.

На место происшествия направлены подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). В районе эпицентра проводится оценка ущерба, организованы временные пункты размещения для жителей, покинувших свои дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил региональным властям обеспечить оперативное реагирование и всестороннюю помощь пострадавшим регионам.

Сейсмологи предупреждают о вероятности повторных толчков в ближайшие сутки. В ряде провинций временно приостановлены занятия в школах и учреждениях.

Напомним, Турция находится в зоне высокой сейсмической активности. Последнее крупное землетрясение произошло в феврале 2023 года на юго-востоке страны и привело к масштабным разрушениям.

Источник: uzdaily.uz