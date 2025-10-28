Впервые "Альянс Алтын" перечислил в бюджет более 10 млрд сомов за 9 месяцев

Компания "Альянс Алтын" уже за девять месяцев этого года перечислила в государственный бюджет более 10,5 млрд сомов налогов и обязательных платежей. Это деньги, которые идут на выплату пенсий и пособий, на школы, медицину и дороги - то, что чувствует каждый житель страны.

С начала освоения месторождения "Джеруй" в 2015 году компания выплатила в казну более 34,8 млрд сомов. Из этой суммы 26,4 млрд сомов приходится на налоги от продажи золота.

В прошлом году "Альянс Алтын" вошел в тройку крупнейших налогоплательщиков страны и занял второе место в рейтинге Государственной налоговой службы (ГНС).

"Все это время компания своевременно выплачивала налоги и неукоснительно соблюдала законодательство Кыргызской Республики, ведя деятельность на высоком уровне - с сильной и профессиональной командой. Нас всех радует динамика развития предприятия, эффективность его работы и вклад в экономику страны растут с каждым годом", - отмечал Председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

Помимо налогов, предприятие вкладывает средства в развитие региона, в котором работает. Только в этом году более 620 миллионов сомов направлено на благоустройство Таласской области, района и села Шумкар-Уя, где находится месторождение. Средства идут на ремонт дорог, развитие инфраструктуры и поддержку местных инициатив.

Сегодня на предприятии работают более 1000 человек. Вместе с работниками подрядных организаций, работающих на территории месторождения, общая численность работающих составляет около 2000 человек. Почти 80% из них - жители Таласской области. "Альянс Алтын" сознательно делает ставку на местные кадры, создает стабильные рабочие места и помогает людям получать новые навыки.

Значительное внимание компания уделяет экологии. "Альянс Алтын" финансирует природоохранные мероприятия и контролирует состояние воздуха, воды и почвы на территории рудника. Только в этом году на экологические платежи и программы восстановления природы направлено более 70 млн сомов. В рамках проекта "Жашыл мурас" весной проведена высадка деревьев и уход за зелеными зонами.