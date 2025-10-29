Сборная Кыргызстана по регби-7 дебютировала на чемпионате Азии

Сборная Кыргызстана по регби-7 впервые приняла участие в чемпионате Азии, который прошёл с 25 по 27 октября в Оман. В турнире приняли участие 13 команд.

На групповом этапе кыргызстанцы оказались в группе В вместе с Казахстаном и Саудовской Аравией, где проиграли Казахстану (0:44) и Саудовской Аравии (0:22).

В группе Challenge команда сначала уступила Ливану (0:40), но затем одержала первую в истории победу на чемпионате Азии, обыграв Палестину со счётом 12:7. В оставшихся матчах сборная проиграла Ираку (0:36) и Оману (0:19).

В состав команды вошли: Эрлан Ташмаматов, Азиз Кочманбетов, Бек Калдар уулу, Шумкарбек Окен уулу, Адил Чыныбеков, Тамирлан Исмаилов, Артем Кузнецов, Арлен Максатов, Илгиз Доолотбай уулу и Даниил Каврышкин.

Дебют на чемпионате стал важным шагом для развития регби в Кыргызстане и продемонстрировал потенциал национальной сборной на международной арене.