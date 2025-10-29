"Работа над созданием Центральноазиатского Союза ведется уже много лет"

В последние годы интерес к Центральной Азии со стороны ведущих мировых игроков вырос до небывалого уровня. Только в этом году главы государств региона провели встречи с руководителями Евросоюза, Китая и России. Не исключено, что до конца года может состояться и встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил директор Центра стратегических исследований "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков на круглом столе "Геополитика или экономика: плюсы и минусы формата Центральная Азия +1", организованном ЦЭИ"Ой Ордо".

В условиях мировой турбулентности формат 5+1 стал более конкретным и предметным. Это дает возможность быстрее решать задачи, особенно в экономической сфере. Например, идея создания банка развития ШОС впервые была озвучена в Бишкеке еще в 2008 году, и только сейчас, спустя почти два десятилетия, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Страны ШОС уже вышли на подписание договоренностей о создании этой финансовой структуры, без которой невозможно реализовывать крупные инвестиционные проекты. А в рамках пятерки подобные процессы идут заметно быстрее, – отметил Игорь Шестаков.

По словам политолога, несмотря на громкие заявления о сотрудничестве, действия Брюсселя и Вашингтона часто противоречат их официальной риторике.

"ЕС и США проявляют повышенный интерес к региону, особенно к редкоземельным металлам, но при этом грозят Центральной Азии вторичными санкциями. Об этом недавно с трибуны ООН говорил президент Садыр Жапаров. Он приводил миллиардные показатели товарооборота между Россией и ЕС, и в то же время два наших банка "Керемет" и "Капитал" оказались под санкциями. Президент подчеркнул, что не представлено никаких доказательств того, что эти банки якобы финансировали военные проекты Москвы. Тем не менее ущерб международной репутации Кыргызстана был нанесен. Это может ослабить доверие со стороны глобальных финансовых институтов: Всемирного банка, ЕБРР и МВФ и привести к усилению политического давления на Бишкек, включая раскрытие финансовых данных и ужесточение банковского контроля, что может ударить по традиционным связям с Россией", – подчеркнул эксперт.

Отдельно Шестаков остановился на саммите, прошедшем на прошлой неделе в Душанбе, где президент России Владимир Путин встретился с лидерами стран Центральной Азии.

"На встрече было сказано многое о перспективах сотрудничества. Это подтвердило: Москва по-прежнему играет ключевую роль в нашем регионе. Президентами стран Центральной Азии отмечена положительная динамика взаимодействия в сфере энергетики, энергетической безопасности, транспортной логистики. Сегодня товарооборот России со странами региона превышает 40 миллиардов долларов. Парадоксально, но именно антироссийские санкции стали драйвером роста и активизации бизнеса. Встреча в Душанбе показала: санкции не вытеснили Москву на геополитическую периферию, а, наоборот, открыли новые перспективы, – отметил он.

По мнению политолога, в обозримом будущем формат "пятерки" может трансформироваться.

"Сейчас все чаще говорят о возможном присоединении Азербайджана. И это вполне реальная перспектива. Баку демонстрирует высокую активность в Центральной Азии – как в экономике, так и в транспортных проектах. Не исключено, что уже в следующем году появится формат 6+1. Однако, на мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом для региона остается Центральноазиатский Союз. Работа над его созданием ведется уже много лет. Этот формат отвечает национальным интересам стран региона, где приоритетом является суверенитет. Именно на этой основе можно выстраивать дальнейшее сотрудничество, заключать соглашения и привлекать крупные инвестиции в экономику Центральной Азии", – резюмировал Игорь Шестаков.