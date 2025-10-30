Белогуров: История Екатерины Бивол вышла за рамки семейного спора

На YouTube-канале российского журналиста Александра Белогурова вышел ролик под названием "7 лет тюрьмы грозит бывшей жене чемпиона Бивола. За что?" В видео автор подробно разбирает историю конфликтов между российским боксёром Дмитрием Биволом и его экс-супругой Екатериной Бивол, называя её "одной из самых противоречивых персон в российском инфополе".

Повод: спор о детских шапках и попытка изменить закон

По словам Белогурова, новый виток конфликта начался с бытового эпизода - спора о покупке детских шапок стоимостью 7800 рублей. Екатерина, которая получает 128 тысяч рублей алиментов, выложила переписку с бывшим мужем, где тот интересовался, зачем нужно сразу несколько одинаковых вещей и куда делись старые.

Журналист утверждает, что женщина восприняла отказ оплатить покупку как личное оскорбление и публично заявила о намерении "изменить закон об алиментах в России", обещая посвятить этому жизнь.

От личных обид к публичным обвинениям

Белогуров напоминает, что после развода (в 2023 году) Екатерина сначала выражала благодарность за годы совместной жизни, но вскоре обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, абьюзе и изменах. В сети появились фотографии с синяками, однако сам Дмитрий Бивол воздержался от комментариев.

Позже Екатерина подала в суд, требуя увеличить алименты с 128 до 516 тысяч рублей в месяц, мотивируя это необходимостью сохранить прежний уровень жизни детей.

Журналист утверждает, что женщина не ограничилась финансовыми требованиями по его словам, она устраивала прямые эфиры, радовалась поражениям бывшего мужа на ринге, оскорбляла его близких и публиковала призывы к травле новой девушки спортсмена.

Из семейного конфликта в уголовное поле

По информации, озвученной в ролике, осенью 2025 года Екатерина Бивол записала серию видео, где за рулём автомобиля вела себя агрессивно, позволяла себе нецензурные высказывания в адрес казахов и кыргызов.

Белогуров заявляет, что после публикации этих видео МВД Кыргызстана и полиция Казахстана начали проверки по статьям о разжигании межнациональной розни. По его словам, Екатерине может грозить до семи лет лишения свободы.

Реакция самой Екатерины

Позднее женщина записала видео с извинениями, где сказала, что "не хотела никого оскорбить", однако в той же речи обвинила зрителей в травле и предупредила, что "такая шумиха может вызвать проблемы у кыргызов в России".

Автор видео называет такую риторику "переворачиванием ролей", где агрессор представляет себя жертвой.

Журналистская оценка

Александр Белогуров делает вывод, что поведение Екатерины Бивол - не случайный эмоциональный срыв, а продуманная стратегия привлечения внимания. Он описывает её как "человека, который использует детей и личную историю как инструмент манипуляции и пиара".

Журналист поднимает более широкий вопрос о российской системе алиментов и опеки. По его мнению, в существующей практике мать получает приоритет в воспитании, даже если её поведение вызывает сомнения.

"Женщина может публично унижать отца, оскорблять целые народы и при этом оставаться основным опекуном. Если мужчина не заплатит - его накажут. Если женщина ведёт себя неадекватно - система молчит", - говорит Белогуров.

Призыв к реформам

В завершении выпуска журналист выдвигает предложение: сделать алиментные выплаты прозрачными и отчётными с разделением расходов на детей и личные нужды. Он также предлагает ввести равную ответственность обоих родителей за эмоциональное и психологическое состояние ребёнка, независимо от пола и статуса.