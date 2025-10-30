Погода
Чоро Сеитов: Кыргызстан должен стать страной, соединяющей регионы

- Светлана Лаптева
Мы хотим стать транзитной страной, которая соединяет регионы, заявил первый заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов выступая он-лайн на логистической выставке в Бишкеке.

Он рассказал, что Кыргызстан должен перейти от статуса страны, не имеющую выхода к морю, на транзитную страну. Перейти от LandLoked countries - к Land Linked country .

- Кыргызстан должен занять позицию связующего звена между Европой и Азией, а также между глобальным севером и югом, - пояснил он

Также он пригласил к сотрудничеству кыргызстанские строительные компании, занимающиеся возведением мостов, складов, дорог, а также транспортно-логистические компании для строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Он подчеркнул, что для улучшения приграничной и транспортной инфраструктуры у страны достаточно финансовых ресурсов. А для развития почтово-логистической сферы республика сумела привлечь кредиты, гранты, что позволило развивать инфраструктуру.

- Мы хотим увеличить вклад транспортной сектора в ВВП до 1.5 млрд долларов, - заявил заместитель министра

По его словам, объем железнодорожных перевозок в КР на сегодня составят около 9,2 миллиона тонн. И министерство прогнозирует, что показатели вырастут до 15 миллионов тонн, а также увеличение дорожной сети и инфраструктуры.

- Мы планируем увеличить авиа и грузоперевозки, но это возможно при участии частного сектора, инвестиций, - добавил он.


Кыргызстан, экономика
