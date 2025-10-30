В Кыргызстане нашли изваяние женщины, датируемое раннетюркской эпохой

Археологи научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ) и Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ) обнаружили в Чуйской области уникальное каменное изваяние с изображением женского облика в трёхрогом головном уборе, характерном для раннетюркского периода. Об этом сообщает пресс-служба НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Находка сделана в урочище Боромбай, недалеко от села Кызыл-Октябрь Кеминского района, в ходе работы Чуйской кыргызско-российской археологической экспедиции. Изваяние обнаружено возле курганной группы Боромбай-I. На нём изображена женщина с кубком в правой руке. По словам учёных, валун, из которого выполнено изваяние, отличается от местных пород, что может свидетельствовать о его целенаправленной доставке. Объект уже прошёл фотограмметрию и получил цифровую копию, готовится к публикации.

По словам руководителя экспедиции, профессора Алексея Тишкина, находка имеет исключительное значение для изучения искусства и символики раннетюркского времени. Учёные отмечают, что экспедиция 2025 года стала первой полевой работой археологов АлтГУ в Кыргызстане.

Исследования проводились на археологических комплексах Боромбай-I и Боромбай-II. Особое внимание уделялось кургану №39, который оказался значительно крупнее, чем предполагалось. Под насыпью археологи обнаружили катакомбу с замаскированным входом. Несмотря на то что погребение было разграблено, сохранившиеся фрагменты костей и керамики представляют ценность для дальнейших радиоуглеродных анализов.

Учёные предполагают, что захоронение может относиться к дотюркскому периоду и связано с кенкольской культурой. В общей сложности на памятнике Боромбай-I зафиксирован 41 объект, однако часть курганов оказалась разрушена из-за распашки земли и строительства шоссе.

Второй исследованный объект - курган №8 на памятнике Боромбай-II - представляет собой овальную выкладку из камней без признаков захоронения. Археологи считают, что это кенотаф - символическая могила, возведённая для увековечения памяти умершего вдали от родины. Здесь найден фрагмент керамики и каменный пест.

В раскопках участвовали сотрудники НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ - Алексей Тишкин, Вадим Горбунов и Сергей Бондаренко. В организации работ помогали преподаватели и студенты КНУ имени Жусупа Баласагына во главе с заведующим кафедрой археологии Темирланом Чаргыновым и сотрудником кафедры Орозбеком Солтобаевым.

После завершения исследований раскопы были рекультивированы. Учёные планируют продолжить изучение археологических памятников Кыргызстана, расширить временные рамки экспедиций и активнее использовать цифровые технологии.

Профессор Алексей Тишкин отметил высокий уровень организации полевых работ и поблагодарил кыргызских коллег и местных жителей за содействие.