Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP "Мастерс" в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов успешно прошёл во второй круг турнира ATP серии "Мастерс" в Париже, обыграв бразильца Жуана Фонсеку со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между австралийцем Алексом де Минауром и канадцем Габриэлем Диалло.

29-летний Хачанов занимает 14-е место в рейтинге ATP и имеет на счету 7 побед на турнирах ATP. Лучшие результаты на турнирах Большого шлема - полуфиналы Открытого чемпионата США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году он стал серебряным призёром Олимпийских игр в одиночном разряде и завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Его соперник, 19-летний Фонсека, располагается на 28-й позиции мирового рейтинга и имеет два титула ATP. Ранее он дважды доходил до третьего круга на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне в 2025 году.

Турнир в Париже относится к категории "Мастерс", престижность которой уступает только турнирам Большого шлема и Итоговому чемпионату ATP. Призовой фонд соревнований в этом году составляет 6,13 млн долларов, а действующим победителем турнира является немецкий теннисист Александр Зверев.


Теги:
Россия, теннис
