Погода
$ 87.34 - 87.73
€ 101.00 - 101.90

ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер на выполнение работ

105  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заказчик:

ОcОО "Алтынкен"

(Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, ИНН 00504200610034, тел. 00996-3135-52509, факс 00996-3135-52509)

Предмет тендера:

"Проект по разработке технологии извлечения золота из сульфидных руд"

Цель проекта:

заключается в решении технической проблемы низкой эффективности извлечения золота, обусловленной наличием сернистых оболочек, при строгом соблюдении промышленных и экологических стандартов безопасности.

1. Объем выполняемых работ

В состав исследовательских работ входит, но не ограничивается следующим:

  1. Исследование существующих технологических процессов (измельчение, флотация, выщелачивание и т.д.);
  2. Применение современных процессов для решения практических задач, связанных с инкапсуляцией сульфидов, преодоление технических трудностей при удалении инкапсуляции сульфидов и предоставление осуществимых технических решений, включая, помимо прочего, технологическую схему, процедуры использования реагентов и повышение извлечения золота;
  3. Проведение технологических экспериментов по разрушению инкапсуляций сульфидов, проверка технической осуществимости и подготовка соответствующих отчетов.

2. Квалификационные требования к участникам

  1. Наличие действующей лицензии на выполнение исследовательских работ;
  2. Опыт выполнения аналогичных проектов в области экспериментальных исследований и технологических разработок（необходимо предоставить перечень выполненных проектов и подтверждающие документы от заказчиков）.;
  3. Наличие квалифицированных специалистов соответствующего профиля;
  4. Стабильное финансовое положение и отсутствие банкротств и судебных споров.

3. Условия тендера

  1. Форма проведения: открытый конкурс (тендер);
  2. Срок подачи заявок: с 01.11.2025 по 15.11.2025 г.;
  3. Место и способ подачи заявок: atkbjyx@gmail.com;
  4. Критерии оценки: цена, сроки выполнения, опыт, квалификация специалистов, техническое предложение;
  5. Предполагаемый срок выполнения проектных работ: 6 месяцев.

4. Контактная информация

Для получения конкурсной документации обращаться по адресу:

Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, Ван Хонжунь, телефон: 0701 886 030, e-mail: 651997134@qq.com

5. Примечание

Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения без объяснения причин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452092
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  