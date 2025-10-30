ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер на выполнение работ

Заказчик:
ОcОО "Алтынкен"
(Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, ИНН 00504200610034, тел. 00996-3135-52509, факс 00996-3135-52509)
Предмет тендера:
"Проект по разработке технологии извлечения золота из сульфидных руд"
Цель проекта:
заключается в решении технической проблемы низкой эффективности извлечения золота, обусловленной наличием сернистых оболочек, при строгом соблюдении промышленных и экологических стандартов безопасности.
1. Объем выполняемых работ
В состав исследовательских работ входит, но не ограничивается следующим:
- Исследование существующих технологических процессов (измельчение, флотация, выщелачивание и т.д.);
- Применение современных процессов для решения практических задач, связанных с инкапсуляцией сульфидов, преодоление технических трудностей при удалении инкапсуляции сульфидов и предоставление осуществимых технических решений, включая, помимо прочего, технологическую схему, процедуры использования реагентов и повышение извлечения золота;
- Проведение технологических экспериментов по разрушению инкапсуляций сульфидов, проверка технической осуществимости и подготовка соответствующих отчетов.
2. Квалификационные требования к участникам
- Наличие действующей лицензии на выполнение исследовательских работ;
- Опыт выполнения аналогичных проектов в области экспериментальных исследований и технологических разработок（необходимо предоставить перечень выполненных проектов и подтверждающие документы от заказчиков）.;
- Наличие квалифицированных специалистов соответствующего профиля;
- Стабильное финансовое положение и отсутствие банкротств и судебных споров.
3. Условия тендера
- Форма проведения: открытый конкурс (тендер);
- Срок подачи заявок: с 01.11.2025 по 15.11.2025 г.;
- Место и способ подачи заявок: atkbjyx@gmail.com;
- Критерии оценки: цена, сроки выполнения, опыт, квалификация специалистов, техническое предложение;
- Предполагаемый срок выполнения проектных работ: 6 месяцев.
4. Контактная информация
Для получения конкурсной документации обращаться по адресу:
Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, Ван Хонжунь, телефон: 0701 886 030, e-mail: 651997134@qq.com
5. Примечание
Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения без объяснения причин.