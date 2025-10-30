Погода
Руслан Касымалы уулу во второй раз защитил титул чемпиона OCTAGON

Кыргызстанский боец Руслан Касымалы уулу (11-0) вновь подтвердил свой чемпионский статус, успешно защитив титул лиги OCTAGON в легчайшей весовой категории (до 61 кг).

На турнире OCTAGON 80 в Астане он встретился с ранее непобежденным казахстанским бойцом Нуржигитом Байменом (8-0-2). Поединок продлился все пять раундов, и судьи единогласно присудили победу кыргызстанцу.

Касымалы уулу завоевал чемпионский пояс 27 сентября 2024 года на турнире OCTAGON 63, нокаутировав спортсмена из Азербайджана. Первую защиту он провел 18 января 2025 года на OCTAGON 69, победив россиянина Баира Штепина единогласным решением.

Победа в Астане позволила кыргызстанцу сохранить идеальный профессиональный рекорд и продолжить доминирование в дивизионе.


URL: https://www.vb.kg/452100
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
