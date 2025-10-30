Адылбек Касымалиев вручил орден "Достук" кинорежиссеру Никите Михалкову

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провёл рабочую встречу с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в рамках проведения Дней культуры России в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения государственной награды Кыргызской Республики – ордена "Достук" известному российскому кинорежиссёру Никите Михалкову.

Орден был вручен в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в знак признательности за многолетнюю деятельность Никиты Михалкова, направленную на развитие и укрепление дружбы, взаимопонимания и культурного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

Выступая на церемонии, Адылбек Касымалиев подчеркнул, что проведение Дней культуры России способствует дальнейшему укреплению исторических связей между двумя государствами.

Он также поздравил Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем, отметив его огромный вклад в развитие мирового и российского кинематографа.

"Ваше творчество вдохновляет миллионы людей, а фильмы стали настоящей классикой. Мы благодарим вас за вклад в укрепление культурных связей между нашими странами", - отметил Адылбек Касымалиев.

Глава Кабинета Министров пожелал режиссёру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих достижений во имя развития культуры и укрепления дружбы между народами Кыргызстана и России.

Орден "Достук" ("Дружба") является одной из высших государственных наград Кыргызской Республики. Им награждаются граждане и иностранные деятели, внёсшие значительный вклад в развитие межгосударственных отношений, дружбы и взаимопонимания между народами.