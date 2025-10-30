Кыргызстан и Россия выстраивают общее будущее школьного образования

В Бишкеке стартовал III Форум руководителей школ Кыргызской Республики - одна из главных профессиональных площадок региона, где обсуждают будущее образования, подготовку педагогов и внедрение цифровых технологий. Трёхдневное мероприятие, открывшееся на базе Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ), собрало около 300 участников - директоров школ, российских коллег, представителей министерств, вузов и экспертного сообщества.

Организаторами форума выступили Россотрудничество, Юго-Западный государственный университет (Курск) и Министерство просвещения КР, при участии КРСУ, Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева и АНО "Евразия". Присутствие на открытии министра просвещения КР Догдуркуль Кендирбаевой, заместителя главы Россотрудничества Павла Шевцова, первого секретаря Посольства РФ Алексея Пойды и руководителей ведущих вузов подчеркнуло статус форума как стратегической площадки образовательной дипломатии.

Образование без границ

Главная идея форума - создание единого образовательного пространства Кыргызстана и России. Темы дискуссий охватывают подготовку педагогов, развитие управленческих команд, внедрение цифровых инструментов и новые модели воспитания. В течение трёх дней участники работают в секциях, на пленарных заседаниях и мастер-классах, обсуждая, как сделать школу современной и открытой.

Открывая форум, министр просвещения КР Догдуркуль Кендирбаева отметила, что модернизация образования в стране должна быть не формальной реформой, а ответом на запрос времени:

"Образование не имеет границ. Наша задача - формировать личность гражданина, сохраняя национальные корни и при этом открывая путь в будущее".

Министр напомнила, что в Кыргызстане продолжается переход на 12-летнее обучение и обновление государственных стандартов. Особое внимание уделено кадровому вопросу: дефицит преподавателей естественно-математического цикла, особенно русскоязычных, становится вызовом для региональных школ.

"В некоторых районах закрыты целые предметные направления. Мы должны действовать быстро - запускать курсы переподготовки, стажировки, создавать систему непрерывного профессионального роста", - подчеркнула Кендирбаева.

По её словам, уже запущена национальная образовательная платформа на кыргызском и русском языках, создаются электронные учебники и цифровые курсы. Более 200 кыргызских педагогов прошли стажировки в России, и ещё столько же направятся туда в ближайшее время.

Россия и Кыргызстан: партнёрство в действии

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов напомнил, что форум - это не просто обмен мнениями, а реальная рабочая сеть профессионалов, объединённых общими задачами:

"Ни одна онлайн-платформа не заменит живой встречи. Здесь директора школ делятся практиками, решают конкретные проблемы и формируют повестку на будущее".

Он отметил важность взвешенного внедрения технологий в обучение:

"Искусственный интеллект - наш помощник, но не должен заменить личное педагогическое взаимодействие. В центре школы всегда остаётся человек - учитель".

Первый секретарь Посольства РФ Алексей Пойда подтвердил, что Россия намерена и дальше расширять сотрудничество:

"Сегодня в российских вузах обучаются более 10 тысяч граждан Кыргызстана. Россия предоставляет квоты, запускает совместные программы подготовки учителей, строит современные школы на тысячи ученических мест".

Ректор КРСУ Сергей Волков назвал университет "практическим центром евразийского образовательного пространства":

"КРСУ сопровождает школу на всём пути - от подготовки педагога до курсов повышения квалификации. Здесь объединяются лучшие практики России и Кыргызстана"

.

Партнёрство школ и выставка российских университетов

В рамках форума АНО "Евразия" представила проект "Побратимство школ" - систему прямых связей между образовательными учреждениями двух стран. Это шаг к регулярным обменам опытом, совместным программам и межкультурным проектам.

Одновременно с форумом в КРСУ открылась выставка российских университетов "Образование в России - 2026/27", организованная Россотрудничеством. На одной площадке представлены 28 ведущих вузов страны - от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, Самары, Екатеринбурга и Тюмени.

Посетители могут познакомиться с новыми образовательными программами, условиями обучения по государственным квотам и возможностями академического обмена. Выставка стала неотъемлемой частью форума, напоминая, что сотрудничество двух стран строится не только на диалоге, но и на конкретных возможностях для школьников и студентов.

Форум как стратегический вектор

По словам организаторов, Форум руководителей школ становится институциональной площадкой образовательной дипломатии, где вырабатываются решения, способные повлиять на развитие всей школьной системы. По итогам работы будут подготовлены рекомендации по повышению квалификации педагогов, развитию профильных классов и интеграции цифровых технологий.

В последующие дни участники продолжат дискуссии на базе КГУ имени Ишеналы Арабаева, где запланированы тематические секции и практические занятия.

Для многих директоров форум стал не просто возможностью обменяться опытом, а подтверждением того, что образовательное сотрудничество России и Кыргызстана превращается в долгосрочную стратегию развития человеческого капитала всего региона.