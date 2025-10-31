Погода
В Бишкеке презентовали доктрину "Национальный дух – мировые высоты"

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялась презентация доктрины "Национальный дух – мировые высоты" с участием министра Бакыта Сыдыкова и председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте КР Мелиса Мураталиева.

Министр экономики Бакыт Сыдыков отметил, что на Министерство возложен ряд задач, определённых в доктрине, включая развитие налогообложения, частной собственности, экспорта, экономических инноваций, отечественного производства и зелёной экономики. Эти направления включены в План мероприятий по реализации концепции "Национальный дух – мировые высоты", утверждённый приказом МЭК КР от 23 июня 2025 года.

"Служение государству священно, а развитие его экономики, являющейся основой, - большая ответственность. Эта ответственность движется только в направлении мирового уровня вокруг интересов нации. В намерениях каждого из нас - процветание Кыргызского государства", - подчеркнул Сыдыков.

Председатель комиссии Мелис Мураталиев представил основные принципы и цели доктрины. По его словам, документ направлен на объединение усилий государственных, общественно-политических и гражданских институтов для формирования высоконравственных и ответственных граждан-патриотов.

Доктрина должна стать идеологической основой для укрепления духовно-нравственных ценностей и формирования устойчивых жизненных принципов граждан.

Среди ключевых направлений доктрины обозначены: воспитание, наука, образование и культура; окружающая среда; экономика; государственный язык; социальные отношения; физическая культура и спорт; религия.


