Погода
$ 87.24 - 87.70
€ 101.00 - 101.90

Ташиев: В Манасе построят стадион на 30 тысяч зрителей

353  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Манас планируется строительство стадиона на 30 тысяч зрителей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

По его словам, строительство начнется в следующем году на месте существующего аэропорта.

"Площадь аэропорта составляет 80 гектаров. На этом месте будет построен новый современный город. В нем появится стадион на 30 тысяч мест - второй по величине в республике. Если в следующем году аэропорт будет перенесён, начнется строительство", - отметил он.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452143
Теги:
Манас, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  