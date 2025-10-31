Ташиев: В Манасе построят стадион на 30 тысяч зрителей

В городе Манас планируется строительство стадиона на 30 тысяч зрителей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

По его словам, строительство начнется в следующем году на месте существующего аэропорта.

"Площадь аэропорта составляет 80 гектаров. На этом месте будет построен новый современный город. В нем появится стадион на 30 тысяч мест - второй по величине в республике. Если в следующем году аэропорт будет перенесён, начнется строительство", - отметил он.

Источник: Кабар