Генерал Ташиев в ответе за народ

На церемонии вручения международной премии "Евразия", состоявшейся 29 октября в Москве, Кыргызстан был представлен единой дружной командой. Казалось бы – что в этом странного и необычного? Так и должно быть. Одна страна – один народ – одна команда… Но так бывает не всегда. Особенно в последнее неспокойной время.

Вот, к примеру, Молдова. Совсем ещё недавно (в масштабах мирового времени) бывшая единым и неделимым государством. В Москву выходцы из некогда единой Молдовы приехали тремя командами: собственно из Молдовы, из Приднестровья и Гагаузии. Внешне похожие, в мало чем отличающихся национальных костюмах, говорящие на одном языке люди старательно открещиваются друг от друга. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика – это вам не Республика Молдова и тем более не автономное территориальное образование Гагаузия. Все подчёркивают, что их ничего не связывает и между ними нет ничего общего.

Кыргызскую Республику, вполне возможно, ожидала примерно такая же судьба, особенно если учесть, что долгие годы разным деструктивным силам очень хотелось вбить жёсткий клин между Севером и Югом. А там и дальше можно раздробить, разделить людей и территорию по родоплеменному признаку. А потом и вовсе столкнуть всех лбами, доведя дело до братоубийственной войны.

В Кыргызстане, к счастью, этого не случилось. И точно не случится, пока у руля государства нынешняя власть, - кто бы что о ней ни говорил и как бы её ни оценивал.

"За годы независимости в нашей стране произошло много изменений и событий, - говорил президент Садыр Жапаров, объясняя, за что генерал-полковнику Ташиеву присвоено звание Героя Кыргызской Республики. – Некоторые из них угрожали единству народа Кыргызстана. Враги Кыргызстана пытались посеять вражду между братскими народами, и это сопровождалось печальными событиями. Никто не может отрицать, что председатель ГКНБ, заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев находился на передовой по прекращению конфликтов и примирению народов. Мы не должны упускать из виду его усилия по укреплению национальной безопасности, усилению границ и реформированию правоохранительных органов"…

Сегодня даже тем, кто находится в вечной оппозиции, ясно, на краю какой пропасти Жапарову и Ташиеву удалось остановить страну, приостановить казавшееся неизбежным её падение и медленно, но верно начать разворачивать её в другую сторону.

- Кыргызам повезло, у них есть Ташиев, - эту фразу за три дня пребывания в Москве доводилось слышать неоднократно. Представители Узбекистана и Таджикистана абсолютно искренне, не кривя душой, не рисуясь и не льстя, восхищаются главой ГКНБ Кыргызской Республики. Камчыбек Ташиев сумел за пару лет сделать то, чего за тридцать лет не удавалось ни дипломатам, ни спецслужбам ни одной из соседних стран: решить все вопросы с границами, снять приграничное напряжение и установить по-настоящему добрососедские отношения между кыргызами, узбеками и таджиками. И наши узбекские и таджикские друзья очень ему за это благодарны.

Очевидное – невероятное: на днях генерал сообщил, что в ближайшее время вполне может отпасть необходимость пограничного присутствия между Кыргызстаном и Таджикистаном. В то время как многие страны на глазах разваливаются, распадаются на враждующие "кусочки", Камчыбек Ташиев так же, на глазах у всего мирового сообщества, объединяет народы и государства центральноазиатского пространства. И не просто объединяет, а как бы ненавязчиво приглашает зарубежных коллег последовать его примеру.