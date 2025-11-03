Погода
$ 87.27 - 87.75
€ 100.12 - 101.12

В Чон-Кемине высадили 2000 саженцев берёзы

153  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках Национальной кампании " Жашыл мурас " Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с Агентством по развитию и инвестированию сообществ провело акцию по посадке деревьев на территории государственного природного парка "Чон-Кемин". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия на площади 4 гектара в зоне Кичи-Кеминского лесного участка было высажено 2000 саженцев берёзы. В акции приняли участие министр М. Машиев, директор агентства М. Наспеков и около 200 сотрудников.

Посадка деревьев была приурочена ко Дню снежного барса.. Снежный барс является символом баланса горных экосистем. На территории государственного природного парка "Чон-Кемин" в настоящее время обитают 11 снежных барсов.

Министр М. Машиев подчеркнул, что цель кампании " Жашыл мурас " - расширение зелёных зон по всей стране и создание благоприятной экологической среды для будущих поколений.

В 2025 году в рамках этой кампании по всей республике было высажено более 8 миллионов 300 тысяч саженцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452176
Теги:
Кеминский район, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  