В Чон-Кемине высадили 2000 саженцев берёзы

В рамках Национальной кампании " Жашыл мурас " Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с Агентством по развитию и инвестированию сообществ провело акцию по посадке деревьев на территории государственного природного парка "Чон-Кемин". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия на площади 4 гектара в зоне Кичи-Кеминского лесного участка было высажено 2000 саженцев берёзы. В акции приняли участие министр М. Машиев, директор агентства М. Наспеков и около 200 сотрудников.

Посадка деревьев была приурочена ко Дню снежного барса.. Снежный барс является символом баланса горных экосистем. На территории государственного природного парка "Чон-Кемин" в настоящее время обитают 11 снежных барсов.

Министр М. Машиев подчеркнул, что цель кампании " Жашыл мурас " - расширение зелёных зон по всей стране и создание благоприятной экологической среды для будущих поколений.

В 2025 году в рамках этой кампании по всей республике было высажено более 8 миллионов 300 тысяч саженцев.