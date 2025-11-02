"Мурас Юнайтед" впервые в истории вышел в плей-офф Лиги вызова АФК

Манаский футбольный клуб "Мурас Юнайтед" продолжает писать историю кыргызского футбола - команда вышла в четвертьфинал Лиги вызова АФК, заняв первое место в группе C. Турнирные матчи данного квартета проходили в Бишкеке.

Коллектив из Манаса набрал 5 очков в трёх матчах, продемонстрировав уверенную игру на групповом этапе. Такой показатель позволил "Мурасу" напрямую пройти в стадию плей-офф.

В заключительном туре группового этапа, состоявшемся 31 октября в Бишкеке, кыргызский клуб сыграл вничью 1:1 с представителем Кувейта - "Аль-Араби". Несмотря на упущенную победу, этого результата оказалось достаточно для первого места в группе.

Особое внимание привлек выход на поле Эмирхана Кыдыршаева - сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он появился на поле во втором тайме и провёл оставшееся игровое время до финального свистка, усилив атакующую линию команды.

Матчи ¼ финала Лиги вызова АФК запланированы на весну 2026 года. Соперник "Мурас Юнайтед" станет известен позже после жеребьевки.

Выход клуба из Манаса в плей-офф международного турнира стал важным достижением для кыргызского футбола и подтверждением прогресса отечественных команд на азиатской арене.