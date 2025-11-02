Федерации альпинизма и туризма подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация альпинизма и Федерация спортивного туризма Кыргызстана заключили историческое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители организаций - Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов, подчеркнув, что партнерство станет новым этапом в развитии горных видов спорта и повышении безопасности в горах страны.
Церемония состоялась в присутствии представителей спортивного сообщества, инструкторов, спасательных служб и туристических компаний. Участники отметили, что объединение усилий двух крупнейших структур создаст прочную основу для модернизации системы подготовки спортсменов и гидов, расширения туристических маршрутов и привлечения инвестиций в горную инфраструктуру.
Ключевые направления сотрудничества
В рамках соглашения стороны планируют:
Согласно заявлению организаторов, партнёрство призвано: