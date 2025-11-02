Федерации альпинизма и туризма подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация альпинизма и Федерация спортивного туризма Кыргызстана заключили историческое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители организаций - Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов, подчеркнув, что партнерство станет новым этапом в развитии горных видов спорта и повышении безопасности в горах страны.

Церемония состоялась в присутствии представителей спортивного сообщества, инструкторов, спасательных служб и туристических компаний. Участники отметили, что объединение усилий двух крупнейших структур создаст прочную основу для модернизации системы подготовки спортсменов и гидов, расширения туристических маршрутов и привлечения инвестиций в горную инфраструктуру.

Ключевые направления сотрудничества

В рамках соглашения стороны планируют:

организовать масштабные международные экспедиции и фестивали в горах Кыргызстана; построить современные горные приюты и тренировочные базы; запустить сертификационные программы и курсы подготовки гидов и спасателей; внедрить единую систему развития детско-юношеского спорта и подготовки молодых альпинистов; совместно работать над повышением уровня безопасности на маршрутах и созданием стандартов для горных туров; укреплять имидж Кыргызстана как одной из ведущих стран мира для горного спорта и экотуризма.

Согласно заявлению организаторов, партнёрство призвано: