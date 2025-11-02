Погода
Федерации альпинизма и туризма подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация альпинизма и Федерация спортивного туризма Кыргызстана заключили историческое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители организаций - Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов, подчеркнув, что партнерство станет новым этапом в развитии горных видов спорта и повышении безопасности в горах страны.

Церемония состоялась в присутствии представителей спортивного сообщества, инструкторов, спасательных служб и туристических компаний. Участники отметили, что объединение усилий двух крупнейших структур создаст прочную основу для модернизации системы подготовки спортсменов и гидов, расширения туристических маршрутов и привлечения инвестиций в горную инфраструктуру.

Ключевые направления сотрудничества

В рамках соглашения стороны планируют:

  1. организовать масштабные международные экспедиции и фестивали в горах Кыргызстана;
  2. построить современные горные приюты и тренировочные базы;
  3. запустить сертификационные программы и курсы подготовки гидов и спасателей;
  4. внедрить единую систему развития детско-юношеского спорта и подготовки молодых альпинистов;
  5. совместно работать над повышением уровня безопасности на маршрутах и созданием стандартов для горных туров;
  6. укреплять имидж Кыргызстана как одной из ведущих стран мира для горного спорта и экотуризма.

Согласно заявлению организаторов, партнёрство призвано:

  1. укрепить спортивное сообщество,
  2. увеличить туристический поток,
  3. повысить уровень безопасности,
  4. создать новые рабочие места,
  5. усилить роль Кыргызстана как международного альпинистского центра.


Теги:
альпинизм, Кыргызстан
