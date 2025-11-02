Погода
62-летняя спортсменка из Нарына выиграла Туркестанский марафон в Казахстане

Толгонай Шааева, 62-летняя атлетка из города Нарын, заняла первое место на марафоне, который состоялся 26 октября в Туркестане, Казахстан. Мероприятие собрало сотни участников из разных стран, среди которых были как профессиональные бегуны, так и любители.

По информации организаторов, Шааева показала выдающийся результат, уверенно опередив всех соперников и финишировав первой в своей возрастной категории и среди всех участников марафона. Победа спортсменки стала настоящей сенсацией турнира и вызвала бурные аплодисменты зрителей.

Марафон включал дистанцию в 42 километра, требовавшую не только физической выносливости, но и стратегического распределения сил. Толгонай Шааева отметила, что её подготовка включала регулярные длительные пробежки в горах Нарына и строгий тренировочный режим, что и помогло ей достичь успеха на международной арене.

Организаторы подчеркнули, что её победа - пример спортивного долголетия, вдохновляющий людей любого возраста заниматься активным образом жизни и участвовать в соревнованиях.


