Первые дни недели продуктивны. Гороскоп с 3 по 9 ноября

Последнее осеннее Полнолуние состоится в среду, 5 ноября. А с 9 ноября Меркурий вновь начнёт ретроградное движение. Последнее в этом году. Продлится ретроградное движение Меркурия до 29 ноября. Так что постарайтесь наиболее срочные дела устроить до 9 ноября. Первые дни недели продуктивны. Шаги по реализации возникших планов будут продуманными, а потому результативными. Со среды, когда наступит Полнолуние, может возникнуть чувство азарта, тяга к риску и резкости в действиях. Предстоит работать с внезапно проявляющейся агрессией. Справившись с эмоциональными перепадами, удастся направить энергию в созидательное русло. Изменение в реагировании на происходящее, позволит выработать конструктивную стратегию разрешения проблем и вызовов. В конце недели испытаниям могут подвергнуться личные отношения. Оказавшись в плену страсти и ревности можно наговорить лишнего, что станет причиной конфликтов и, даже, расставаний. Понедельник и вторник располагают к решению срочных вопросов, работе с документами, отправке товара, посылок. Выгодны покупки. Среда и четверг – время спешки и необдуманных действий. Воздержитесь от необдуманных покупок и незапланированных инвестиций. В течение этих дней повышен риск аварий и происшествий. Пятница и суббота располагают к общению и получению знаний. Дни благоприятны для покупок, в том числе и в рассрочку. Неплохо сложатся поездки. Воскресенье благоприятно для неспешного отдыха в семейном кругу, поездок на отдых. Брать или давать деньги в долг не желательно.

Овен – финансовые поступления существенно увеличатся в том числе и благодаря созданию дополнительных источников доходов. При планировании инвестиций и покупок опирайтесь на логику, а не на эмоции. Следуя сиюминутным порывам можно пустить изрядную сумму денег на ветер. Поездок ожидается больше, чем обычно. Возможны и дальние путешествия. Проблемы может создать тяга к рискованной езде, а также экстремальные увлечения. Будьте внимательнее и во время пеших прогулок.

Телец – полученные сообщения окажутся информативными и полезными, придавая импульс делам, а также помогая разобраться в учёбе. Ожидается много непродолжительных поездок, деловых и дружеских встреч, а также свиданий. Поспешите с оформлением документов, отправкой посылок и заказов товара с доставкой. Уже в воскресенье Меркурий начнёт ретроградное движение. Тратить деньги, особенно в середине недели не спешите.

Близнецы – решайте финансовые вопросы, совершайте покупки, в том числе и рассрочку. С воскресенья, когда Меркурий начнёт ретроградное движение, покупать в рассрочку, оформлять кредиты не желательно. А в течение недели удастся получить и дополнительные доходы благодаря расторопности. Возможны непредвиденные поездки, а также изменения в деловом сотрудничестве, но от споров и тяжб воздержитесь.

Рак – пока вас готовы слушать, продвигайте свои идеи, проявляйте инициативу в разных сферах жизни, начиная от деловой, учёбы и заканчивая романтическими отношениями. Вы сможете преуспеть в делах, учёбе, добиться расположения человека, к которому питаете нежные чувства. Успешно сложатся поездки. Опасной и сложной работой сея не перегружайте, а также достаточно отдыхайте. Повышается риск ушибов, происшествий, а также недомогания по причине переутомления.

Лев – появится возможность восстановить силы, разобраться с давними делами, а также поправить финансовое положение. Без лишней суеты можно будет решить значимые вопросы, исправить допущенные ошибки, совершить выгодные покупки. Втягиваясь в жаркие споры, навязанные коллегами и различными знакомыми, вы рискуете увязнуть в них надолго, потеряв много времени впустую.

Дева – реализация возникших идей и планов будет идти своим чередом. Шаг за шагом вы будете продвигаться к желаемой цели, расширяя круг общения и .преумножая победы как в карьере, так и учёбе. Предстоит много бывать в поездках, а также общаться, как во время встреч, различных мероприятий, так и онлайн. Ваш успех может не давать покоя конкурентам, а потому они могут "по-дружески" распространять о вас всевозможные слухи, пытаясь столкнуть лбами с друзьями, влиятельными людьми и вызвать ревность у любимого человека.

Весы –пытаясь произвести впечатление на окружающих дорогими покупками или участием в различных мероприятиях, вы растратите много денег и получите пару нелицеприятных отзывов. Оставьте эту затею, занявшись домашними делами. Покупки для дома и домочадцев, ремонт или уборка в доме пойдут на пользу. Домашние заботы и бизнес не лишат вас личной жизни. Рядом с вами всё это время будет человек, на которого вы действительно сможете положиться в любую минуту.

Скорпион – соревнуясь в борьбе за лидерство в доме и на работе, вы можете потерпеть поражение везде. Споры затихнут сами собой, если вы перестанете отвечать на очередные высказывания. Неделя пройдёт гораздо интереснее, если вы активно займётесь перепиской с деловыми партнёрами, общением с любимым человеком. Поездки, деловые встречи и свидания вернут яркие краски в вашу жизнь, убрав разочарования и нервозность. Улучшатся отношения с родственниками. Возможно кто-то приедет в гости.

Стрелец – забот будет предостаточно, а если к ним добавить незапланированные поездки, встречи и длительные телефонные разговоры, вам придётся непросто. Возможно стоит отказать непрошенным гостям и ограничить время для общения по телефону или интернету. Вашим расположением могут злоупотреблять, что не лучшим образом скажется на здоровье. Продолжив заниматься запланированными делами, вы сделаете немало работы, поправите материальное положение и сохраните здоровье.

Козерог – всё будет складываться в вашу пользу. Деловые встречи завершатся решением спорных вопросов, расширением сотрудничества. Свидания придадут уверенности и станут доказательством преданности, искренности. Проблема в том, что этими успехами вы можете не ограничиться. Появится желание отметить победу в весёлой компании, сделать покупки. Подобные приключения повлекут за собой разочарования и очередные проблемы.

Водолей – спор с домочадцами может пройти на повышенных тонах, поскольку своё поражение никто не признавать не захочет. Время само рассудит вас, а пока продолжайте заниматься ремонтом, работой и прочими заботами, связанными с бизнесом и домом. Пока в пылу эмоций, вы продолжите споры, дела ждать не будет. Дабы не упустить хорошую сделку, выгодную покупку и хороших подрядчиков для ремонта, начните действовать, а результаты себя долго не заставят ждать.

Рыбы – в тот момент, когда вы будете довольны своей жизнью, найдутся те, кому ваши успехи не дают покоя. Будьте готовы к незаслуженной критике, а также советам людей, которые и свою то жизнь не могут наладить. Пользы от них будет немного, но настроение испортят. Сохранив веру в свои силы, вы продолжите путь к успеху в личной жизни, учёбе и делах. Неплохо пройдут поездки, хотя транспортное средство может подвести в пути. Возможно ваша поддержка понадобится близким людям.

Астролог Андрей Рязанцев


