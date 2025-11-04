Погода
"Большой этнографический диктант" пройдет с 1 по 8 ноября

- Светлана Лаптева
Юбилейная X Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет с 1 по 8 ноября во всех регионах России и зарубежных странах.

Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Участниками Диктанта могут стать россияне и жители зарубежных стран, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, национальности, вероисповедания и гражданства.

Написать диктант можно не только онлайн (https://miretno.ru/start.html), но и на площадках Русских домов.

Задания Диктанта подготовлены в виде теста и включают в себя 30 вопросов.

Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Россотрудничества и ИЭА РАН.


