Узбекистан вводит для граждан США безвизовый режим

С 1 января Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан США. Указ об этом подписал президент. Сейчас такой режим действует для туристов в возрасте от 55 лет.

С 1 января 2026 года для граждан США, посещающих Узбекистан, вводится безвизовый режим сроком на 30 дней. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 3 ноября, сообщило УзА.

Целями нововведения в указе названы создание условий для дальнейшего развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, а также туризма.

С 2021 года в Узбекистане действует безвизовый режим для граждан США (и ряда других стран), достигших возраста 55 лет и въезжающих в целях туризма на срок до 30 дней.

О планах ввести безвизовый режим для граждан Соединённых Штатов говорилось в указе президента о кардинальном увеличении потока туристов в страну от 15 мая текущего года.

В том документе также поручалось Министерству иностранных дел начать переговоры с США по поводу облегчения визовых требований для въезда граждан Узбекистана в США.

Источник: gazeta.uz