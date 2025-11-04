Погода
Эшатов: Россия обещает выполнить план по беспошлинным поставкам ГСМ

207  0
Глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов в комментариях КНИА "Кабар" отметил, что Кыргызстан продолжает получать бензин и дизельное топливо из России. "Объёмы несколько сократились, нас выручают ранее созданные запасы, но пока ситуация относительно стабильна. Партнёры, с которыми постоянно ведутся переговоры, обещают, что до конца года будут выполнены все обязательства по беспошлинным поставкам ГСМ в республику. При этом квота на дизельное топливо по просьбе нашей стороны увеличена", - рассказал Канатбек Эшатов.

Так же он отметил, что сейчас правительство совместно с нефтетрейдерами прорабатывает варианты диверсификации закупок горючего. "Делается все возможное, чтобы не допустить кризис. Есть определённый план по альтернативным источникам поставок, на случай если ситуация будет иметь тенденцию к ухудшению. И эта работа ведется на постоянной основе", - подчеркнул глава ассоциации.

Напомним, ранее в прессе эксперты отмечали о возможности приобретения дополнительные объёмов нефтепродуктов в Азербайджане, Казахстане и Китае. На тот случай, если это топливо будет значительно дороже российского, правительство рассмотрит возможность временно отказаться от взимания акцизного налога, НДС, маркировки, сертификации, экологического сбора и отчислений в дорожный фонд. Эти меры позволили бы не допустить скачков розничных цен на АЗС, при росте биржевых котировок на ГСМ.


URL: https://www.vb.kg/452245
Теги:
ГСМ, Россия, Кыргызстан
