"Монако" опубликовал видео голов Головина под популярный кыргызский трек

Французский футбольный клуб "Монако" поделился на своей официальной странице в TikTok эффектным видео, на котором полузащитник команды Александр Головин оформляет дубль в матче против "Нанта".

Особенностью ролика стало музыкальное сопровождение - клуб использовал популярный кыргызский трек "Дык Кын Дыш" в исполнении группы "Ak Orgo Boys". Музыка подчёркивает динамику эпизодов и придала видео оригинальную атмосферу, что привлекло внимание болельщиков из Кыргызстана и пользователей соцсетей.

Публикация быстро разлетелась по кыргызским футбольным сообществам, вызвав волну позитивных комментариев. Многие поклонники отметили, что для кыргызской музыкальной сцены это яркий момент: звучание местного трека на платформе крупного европейского клуба - редкий и знаковый случай.

Таким образом, публикация объединила сразу два мира - кыргызскую музыку и европейский футбол, став приятным информационным поводом как для фанатов "Монако", так и для кыргызских болельщиков.