Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

"Монако" опубликовал видео голов Головина под популярный кыргызский трек

199  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Французский футбольный клуб "Монако" поделился на своей официальной странице в TikTok эффектным видео, на котором полузащитник команды Александр Головин оформляет дубль в матче против "Нанта".

Особенностью ролика стало музыкальное сопровождение - клуб использовал популярный кыргызский трек "Дык Кын Дыш" в исполнении группы "Ak Orgo Boys". Музыка подчёркивает динамику эпизодов и придала видео оригинальную атмосферу, что привлекло внимание болельщиков из Кыргызстана и пользователей соцсетей.

Публикация быстро разлетелась по кыргызским футбольным сообществам, вызвав волну позитивных комментариев. Многие поклонники отметили, что для кыргызской музыкальной сцены это яркий момент: звучание местного трека на платформе крупного европейского клуба - редкий и знаковый случай.

Таким образом, публикация объединила сразу два мира - кыргызскую музыку и европейский футбол, став приятным информационным поводом как для фанатов "Монако", так и для кыргызских болельщиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452246
Теги:
Франция, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  