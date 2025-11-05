Криштиану Роналду сообщил, что может завершить карьеру в ближайшее время

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и один из величайших футболистов в истории Криштиану Роналду заявил, что его профессиональная карьера подходит к завершению. Об этом 40-летний нападающий сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам Роналду, момент окончательного решения уже близок:

"Есть ли у меня представление о том, когда я завершу карьеру? Скоро. Но я думаю, я буду к этому готовиться. Будет тяжело, да, может быть, я буду плакать - это нормально. Я не стесняюсь этого, я открытый человек".

Футболист отметил, что расставание с игрой станет эмоциональным испытанием, но он готов к нему:

"Я думаю, я смогу выдержать это давление. Есть ли что-то, что может заменить мне футбол? Нет. Но у меня будет больше времени для себя, семьи и детей".

Историческая карьера

Роналду, которому исполнилось 40 лет, по-прежнему выступает на высоком уровне, являясь лидером саудовского "Аль-Насра". За свою карьеру он добился выдающихся результатов:

5 побед в Лиге чемпионов победа на Евро-2016 2 победы в Лиге наций рекорды по количеству голов: за национальные сборные в Лиге чемпионов на чемпионатах Европы на клубных чемпионатах мира

Роналду начал карьеру в португальском "Спортинге", затем выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". В декабре 2022 года он перешёл в "Аль-Наср", став одним из первых великих игроков мирового футбола в новой волне европейских звёзд, выбравших чемпионат Саудовской Аравии.

Конец эпохи

Вероятное завершение карьеры Роналду знаменует окончание целой football era - периода доминирования, рекордов и соперничества, особенно с Лионелем Месси. Его уход станет важным моментом в истории мирового спорта, и миллионы фанатов по всему миру уже готовятся к прощанию с легендой.

Официальную дату завершения карьеры Роналду пока не назвал.